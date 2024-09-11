Нічний клуб у Бурдж Азізі стане найвищим у світі.

В Дубаї розпочато роботу над другим за висотою хмарочосом у світі, відомим як Бурдж Азізі. Він зможе похвалитися найвищими у світі нічними клубами, ресторанами і готельними номерами. Про це повідомляє Mirror.

Зазначається, що гігант буде заввишки 725 метрів. Семизірковий комплекс буде готелем, апартаментами, пентхаусами, а також будинками для відпочинку. Незважаючи на те, що він буде другим за величиною після свого сусіда, 830-футового Бурдж-Халіфа, він встановить низку світових рекордів.

Серед них найвище лобі готелю в світі на 11 рівні, найвищий нічний клуб на 126 рівні, найвищий оглядовий майданчик на 130 рівні, найвищий ресторан Дубая на 122 і найвищий готельний номер Дубая на 118 рівні.

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"Наші інвестиції в Бурдж Азізі, що перевищують 6 мільярдів дирхамів ОАЕ (приблизно 1,3 мільярда фунтів стерлінгів), представляють собою більше, ніж створення культової споруди. Це зобов’язання трансформувати Sheikh Zayed Road і підносячи горизонт Дубая на нові, неперевершені висоти", - зазначив Мірваіс Азізі, засновник і голова компанії Azizi Developments.

Видання уточнює, що Бурдж Азізі - це не просто про велич і відмінне розташування, а також про інноваційний дизайн і передові технології. Ця вежа запропонує ультра-розкішні резиденції, унікальний вертикальний торговий центр, найвищий у світі оглядовий майданчик і безліч зручностей.

"Семизірковий готель, увінчаний найвищим у світі лобі, втілюватиме дух Дубая, прославляючи сім основних культур світу через складний дизайн інтер’єру", - додав Азізі.

За даними ЗМІ, продажі 131-поверхового хмарочоса почнуться в лютому 2025 року, але ціни ще не оголошені.

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