В Ер-Ріяді натякнули, що можуть продати деякі європейські боргові зобов'язання.

Міністерство фінансів Саудівської Аравії повідомило деяким країнам-членам Групи семи (G7) про неприйнятність арешту 300 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За словами співбесідників видання, в Ер-Ріяді натякнули, що в гіршому випадку можуть продати деякі європейські боргові зобов'язання.

"Міністерство фінансів Саудівської Аравії повідомило деяким партнерам по G7 про свою незгоду з цією ідеєю, яка мала на меті підтримати Україну. ... Саудівці конкретно згадали про борги, випущені французьким казначейством", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Як відомо, у травні та червні G7 вивчала різні варіанти щодо коштів російського центрального банку. Зрештою, група погодилася використати отримані прибутки і залишити самі активи в спокої, незважаючи на те, що США і Великобританія наполягали на тому, щоб союзники розглянули більш сміливі варіанти, в тому числі пряма конфіскація. Деякі країни-члени єврозони були проти цієї ідеї, побоюючись, що це може підірвати валюту.

ЗМІ зазначає, що активи Саудівської Аравії в євро та французьких облігаціях можуть становити десятки мільярдів євро, але, ймовірно, вони не настільки великі, щоб їхній продаж міг суттєво вплинути на ситуацію. При цьому європейські чиновники все ще занепокоєні тим, що інші країни можуть наслідувати приклад Саудівської Аравії.

"Якими б не були мотиви Саудівської Аравії, цей крок підкреслює її зростаючий вплив на світовій арені та труднощі, з якими стикається "Група семи", намагаючись заручитися підтримкою України з боку країн так званого "глобального Півдня" перед обличчям російської агресії", - резюмує видання.

Замороженів активи РФ - останні новини

Угорщина оскаржить передачу Україні надходжень від заморожених активів РФ. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто.

За його словами, "ЄС перетнув червону лінію", використавши 1,4 млрд євро надходжень на фінансування поставок зброї в Україну, тоді як "насправді Угорщина цього не хотіла, і потрібно було б одностайне рішення".

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