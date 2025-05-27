'Втратив самоконтроль': The Times з'ясувала, що могло зламати психіку Путіна

Ще у 2022 році нинішній держсекретар США Рубіо помітив, що з Путіним щось трапилося у психічному стані.

Після років публічних захоплення "міцною рукою" Володимира Путіна, президент США Дональд Трамп різко змінив риторику. На вихідних він заявив, що президент Росії "повністю збожеволів". Цей коментар з’явився після чергової хвилі російських авіаударів по цивільних об’єктах в Україні, які вже стали звичним елементом стратегії Кремля. Але за сухими фактами — дедалі очевидніше психічне загострення самого Путіна, пише The Times.

На думку експертів, корінь цього божевілля — в ізоляції російського президента під час пандемії COVID-19. У той час, як у більшості країн світу лідери зберігали певний публічний режим, Путін буквально зник зі сцени. Він провів до двох років у своїй резиденції в Ново-Огарьово під Москвою, уникнувши будь-яких контактів навіть із найвищими чиновниками. Резиденція була оснащена дезінфекційними тунелями, а відвідувачі — включно з ветеранами — мусили проходити двотижневу ізоляцію перед зустріччю.

Усе це обмежило комунікацію Путіна до тісного кола силовиків на чолі з Миколою Патрушевим, людиною, яка поширювала теорії змови про вторгнення США, шлюби з тваринами в Європі та евакуацію західних еліт до Сибіру через "виверження супервулкана".

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Психологи та експерти припускають, що така ізоляція, поєднана з параноєю та інформаційним вакуумом, могла суттєво вплинути на розсудливість російського президента. Колишній кремлівський радник Гліб Павловський підтверджує:

"Попередній Путін був розсудливим. Зараз він реагує на картини у власній голові".

Політичний аналітик Аббас Галлямов додає: "Коли людина втрачає самоконтроль — це погано закінчується".

Вперше ознаки радикальної зміни в поведінці Путіна публічно зауважив тодішній американський сенатор, а нині держсекретар Марко Рубіо ще у лютому 2022 року, після вторгнення в Україну. "З Путіним щось не так", — писав він тоді у соцмережах. Але поки тоді слова звучали як попередження, сьогодні це вже звучить як діагноз.

Трамп назвав Путіна божевільним

Раніше Трамп обрушився на Путіна з жорсткою критикою, звинувативши його в божевіллі і безпідставних вбивствах мирних жителів України.

"Він абсолютно збожеволів! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини", - написав Трамп.

Тим часом новий законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи "зеленого світла" від президента Дональда Трампа.

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