Трамп заявив, що Путін хоче отримати всю Україну, але якщо йому це вдасться, це призведе до краху Росії.

Президент США Дональд Трамп обрушився на російського лідера Володимира Путіна з жорсткою критикою, звинувативши його в божевіллі і безпідставних вбивствах мирних жителів України.

Так, у своєму пості в соціальній мережі Truth Social він заявив, що у нього були дуже хороші стосунки з Путіним, але "з ним щось сталося".

"Він зовсім збожеволів! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без будь-якої причини", - написав Трамп, реагуючи на останні масовані обстріли України.

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Він додав, що Путін хоче отримати всю Україну, однак нічим хорошим для Росії це не закінчиться:

"Я завжди говорив, що він хоче отримати всю Україну, а не тільки її частину, і, можливо, це виявиться правдою, але якщо йому це вдасться, це призведе до краху Росії".

Водночас Трамп розкритикував і президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він "створює проблеми".

"Так само і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, говорячи так, як він говорить. Усе, що виходить із його вуст, створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинити", - заявив він.

Трамп укотре повторив свою улюблену фразу про те, що війна в Україні "ніколи б не розпочалася, якби він був президентом", заявивши, що "це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа", і він лише допомагає припинити її.

Росія продовжує масовані атаки на Україну

У ночі на 24 і 25 травня Росія здійснила масштабні повітряні атаки, випустивши по Україні сотні дронів і безліч ракет різних типів. Унаслідок обстрілів минулої ночі загинули щонайменше 12 осіб, серед них - троє дітей.

Спеціальний представник американського президента Кіт Келлог заявив, що невибіркові вбивства жінок і дітей у їхніх будинках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року. Він закликав Росію зупинитися.

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