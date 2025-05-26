Законопроєкт можна буде винести на голосування найраніше на початку червня, оскільки наступного тижня Конгрес іде на канікули.

Новий законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти союзників Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів.

Як пише The Telegraph, деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи "зеленого світла" від президента Дональда Трампа.

У середу сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь презентували законопроєкт про запровадження паралізуючих санкцій щодо російських союзників. Його основним положенням є запровадження 500-відсоткового мита на будь-яку країну, що купує російську нафту, газ, уран та інші продукти, щоб зупинити Китай та інших, які "підтримують військову машину Путіна".

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Як зазначає The Telegraph, законопроєкт підтримав 81 сенатор від обох партій, хоча будь-яка спроба нав'язати Трампу свою точку зору, найімовірніше, буде погано сприйнята в Білому домі.

Трамп попередив, що санкції проти Росії можуть змусити Путіна відмовитися від мирних переговорів, проте деякі сенатори-республіканці дали зрозуміти, що скептично ставляться до переговорів Трампа з російським лідером, і заявили, що будуть діяти, не чекаючи його схвалення.

"Я нічого не чекаю. Я думаю, що ми повинні винести це на обговорення і покарати Путіна. Я чекав досить довго. І мені цілком зрозуміло, що Путін водить нас за ніс уже кілька місяців, і я не думаю, що Сполучені Штати Америки повинні це терпіти", - сказав Тодд Янг, старший сенатор-республіканець від Індіани.

При цьому сенатор-республіканець Майк Раундс підрахував, що законопроєкт підтримають близько 70 сенаторів навіть без підтримки Трампа.

Водночас законопроєкт можна буде винести на голосування найраніше на початку червня, оскільки наступного тижня Конгрес іде на канікули.

І хоча теоретично Сенат може подолати спробу президента накласти вето на законопроєкт, його також необхідно буде ухвалити через Палату представників, яка менш прихильно ставиться до України і де Трамп має більше впливу, зазначає видання.

Санкції США проти Росії

Раніше ЗМІ писали, що державний секретар США Марко Рубіо переконує президента Дональда Трампа ввести санкції проти Росії на тлі зриву переговорів щодо припинення вогню в Україні. Однак американський лідер поки що ухиляється.

Як зазначалося, новий законопроєкт про санкції також має бути ухвалений Палатою представників, де республіканське керівництво діє в повній згоді з Білим домом. Якщо Білий дім відмовиться підтримати законопроєкт про санкції, його прихильникам у Палаті, ймовірно, доведеться обійти керівництво і примусити до голосування - складна і виснажлива процедура.

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