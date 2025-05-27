Трамп не пов’язав нову хвилю насильства з власним рішенням відмовитися від військової допомоги Україні.

Президент США Дональд Трамп у неділю здивував публіку рідкісною та різкою критикою правителя Росії Володимира Путіна, заявивши, що той "повністю збожеволів" після нищівної атаки Росії на українські міста. Однак, попри жорсткі слова, Трамп, як і раніше, не готовий підтримати нові санкції проти Кремля або надати додаткову допомогу Україні, пише The New York Times.

"Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним", — сказав Трамп журналістам перед вильотом із Нью-Джерсі до Вашингтона. А вже за кілька годин написав у Truth Social: "Він повністю збожеволів".

Ця заява пролунала після вихідних, коли Росія здійснила наймасштабніше бомбардування українських міст за весь час повномасштабної війни, завдавши ударів по житлових районах, університетських гуртожитках та іншим цивільним об’єктам. Тим не менш, Трамп не пов’язав нову хвилю насильства з власним рішенням відмовитися від підтримки європейських санкцій проти Росії та військової допомоги Україні.

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Цей контраст між словами і діями став предметом критики аналітиків. Як зазначив Ієн Бреммер, президент Eurasia Group:

"Росія відмовилась від припинення вогню, а Трамп все частіше умиває руки від цього… Підтримка України продовжує втрачати свою важливість для американців".

За його прогнозами, це може призвести до нової хвилі агресії з боку Росії.

Днями Трамп також хвалив "чудову" телефонну розмову з Путіним, яка, за його словами, мала стати кроком до мирних переговорів. Але згодом він знову перекинув відповідальність на Україну, заявивши, що Київ і Москва мають "сісти й домовитися". При цьому Трамп чітко дав зрозуміти лідерам європейських країн, що не має наміру чинити жорсткий тиск на Путіна.

"Він сказав, по суті: "Я йду"", — розповів один із західних чиновників, знайомий із переговорами.

Трамп критикує Путіна

Раніше Трамп обрушився на Путіна з жорсткою критикою, звинувативши його в божевіллі і безпідставних вбивствах мирних жителів України.

"Він абсолютно збожеволів! Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини", - написав Трамп.

Тим часом новий законопроєкт, який запровадить жорсткі санкції проти Росії, здобув величезну підтримку в Сенаті США як з боку республіканців, так і демократів. Деякі члени Сенату дали зрозуміти, що спробують винести його на голосування, не чекаючи "зеленого світла" від президента Дональда Трампа.

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