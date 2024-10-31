Виступ Фіцо викликав обурення не лише серед словацьких опозиційних політиків, а й серед депутатів Європарламенту та українських чиновників.

Скандальний премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю відвертою проросійською позицією, зʼявився на державному пропагандистському каналі РФ – "Россия 1". Цей виступ викликав хвилю обурення.

Колишній премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович не добирав слів, коментуючи виступ нинішнього прем'єр-міністра країни, пише Politico. Він назвав Фіцо "тхором".

"Жахливий тхір-колаборант", – написав Матович у Facebook.

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Видання зазначає, що словацький лідер дав інтерв'ю ток-шоу "60 минут", яке веде головна російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Раніше вона називала масові вбивства українців в Бучі, скоєні російськими окупаційними військами, "містифікацією", влаштованою Заходом для створення "фейкової версії Сребрениці".

Примітно, що в інтерв'ю телеканалу "Россия 1" Фіцо звинуватив Захід у "продовженні війни" через підтримку України. Західні санкції проти Росії словацький політик назвав неефективними і заявив, що готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Європейський Союз каже українцям: "Ось ваша зброя, ось ваші гроші, воюйте, тільки не заважайте нам, ми більше не хочемо мати нічого спільного з цією війною", – видав Фіцо.

Словацький лідер також додав, що хотів би відвідати Москву на святкування 80-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі 9 травня наступного року.

Заздалегідь записаний виступ Фіцо на пропагандистському каналі викликав обурення не лише серед словацьких опозиційних політиків, а й серед депутатів Європарламенту та українських чиновників, пише видання.

Інші заяви Фіцо про Україну

Нещодавно Роберт Фіцо заявив, що Словаччина виступає проти вступу України до НАТО. За його словами, ідея про вступ України в НАТО – "це саме та ідея, яка хороша для третьої світової війни".

У вересні він відзначився заявою про те, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього не помічає.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм і при цьому мовчки терпимо, які є в Україні утворення, абсолютно зрозуміло, що вони належать до груп, які сьогодні заборонені і ми вважаємо їх небезпечними. Хоча це геополітичне зіткнення, це нікого не хвилює", – видав Фіцо.

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