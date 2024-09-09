За словами прем'єр-міністра Словаччини, "війська, які використовують нацистську символіку і часто так поводяться, не можуть воювати в Україні".

Світ сповнений неправди та брехні, тому що, з одного боку, ми пам’ятаємо про жертви та скоєні проти них злочини, а з іншого – з часом йдемо на нечувані компроміси, які шкодять пам’яті про жертви Голокосту та расизму. Про це під час відвідування Музею Голокосту у словацькому місті Середь заявив прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо, повідомляє TASR.

За його словами, в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього не помічає.

"Ми всі говоримо про фашизм, нацизм і при цьому мовчки терпимо, які є в Україні утворення, абсолютно зрозуміло, що вони належать до груп, які сьогодні заборонені і ми вважаємо їх небезпечними. Хоча це геополітичне зіткнення, це нікого не хвилює", – заявив Фіцо. Відео дня

Він зазначив, що слово "фашист" сьогодні "дуже легко вимовляється в Словаччині".

"Як тільки хтось має іншу думку, його одразу називають фашистом. Тому я хочу не згадувати тут жертв патетичними словами, а закликати до дій. Міжнародна спільнота повинна сказати, що війська, які використовують нацистську символіку і часто так поводяться, не можуть воювати в Україні", – додав Фіцо.

Останні новини Словаччини

Словаччині загрожує покарання з боку ЄС через рішення прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо ліквідувати Офіс спецпрокурора, який розслідував низку корупційних справ. У Брюсселі засудджують Братиславу за розмивання демократичних норм, що може призвести до припинення фінансування.

За даними Bloomberg, Єврокомісія вже підготувала відповідне рішення. Причиною такого кроку є ліквідація прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо Офісу спецпрокурора, який розслідував низку корупційних справ, пов'язаних із коштами ЄС.

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