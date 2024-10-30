За словами прем’єр-міністра Словаччини, він вважатиме за честь приїхати до столиці РФ і відчуває, що це його "особистий обов'язок".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня 2025 року, коли в Росії відзначатимуть 80-ту річницю перемоги в Другій світовій війні. Про це він заявив в інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій.

Фіцо, зокрема, сказав, що буде дуже радий подякувати "воїнам Червоної Армії".

"Під час святкування 80-річчя Карпатсько-Дуклінської операції я сказав, що маршал Конєв заслужив пам'ятник у Словаччині. Я вважатиму за честь приїхати до Москви для участі у святкуванні 80-річчя закінчення Другої світової війни і передусім перемоги над фашизмом. Я відчуваю, що це мій особистий обов'язок", - підкреслив глава словацького уряду.

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Він також зазначив, що Європейський Союз уже втомився від війни в Україні:

"Ось вам зброя, ось вам гроші, боріться, тільки не набридайте нам, ми вже просто не хочемо мати нічого спільного з цією війною".

Останні заяви Роберта Фіцо

Минулого тижня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив гучну заяву щодо вступу України в НАТО. За його словами, ідея про вступ України в НАТО – "це саме та ідея, яка хороша для третьої світової війни".

Раніше Фіцо запропонував вдарити ракетою по Брюсселю. Він різко розкритикував заклики євродепутатів про надання дозволу Україні на далекобійні удари по території РФ.

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