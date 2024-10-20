За словами президента Словаччини, прийняття Києва до Альянсу - "ідея, яка хороша для третьої світової війни".

Словаччина виступає проти вступу України до НАТО. Про це, розповідаючи в інтерв'ю місцевому телеканалу ta3 про нещодавній саміт Євросоюзу, заявив прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо.

За його словами, він знає про заяву президента України Володимира Зеленського стосовно того, що або ядерна зброя буде розміщена в Україні як стримуючий ефект по відношенню до Росії, або Україна приєднається до Альянсу.

"Я не спілкувався з паном Зеленським, ми лише офіційно потиснули один одному руки під час фотосесії. Я виступав у дебатах, і він відповів мені в дебатах. Це не була особиста розмова. Я говорю це скрізь і говорю публічно для себе і для свого політичного представництва. Ми не згодні з тим, щоб Україна була членом НАТО. Це наша позиція", - підкреслив Фіцо.

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Він також виступає за деескалацію у війні Росії проти України, тому що "зараз безглуздо вбивають слов’ян, і очевидно, що в Євросоюзу, як і у пана Зеленського, теж немає плану".

"Єдиний план — продовжувати війну, від чого я постійно відмовляюся. Ось і вся історія, яка там була. Нічого не змінилося. Ще раз нагадую, це війна, яка виникла через порушення Росією міжнародного права. Це вірно. Я з цим абсолютно згоден, але сьогодні ця війна підтримується Заходом, тому що вони думають, що цією війною вони поставлять Росію на коліна. Але реальність інша", - вважає словацький лідер.

Він підкреслив, що ідея про вступ України в НАТО – "це саме та ідея, яка хороша для третьої світової війни":

"Я вважаю, що брати Україну в НАТО не дуже добре, тому що це загрожує всьому світу. Україна повинна зберігати нейтралітет і отримувати гарантії безпеки".

Вступ України до НАТО - останні новини

Напередодні міністри оборони G7 ухвалили декларацію щодо членства України в НАТО. Підписанти також "найрішучішим чином" засудили грубе порушення Росією міжнародного права.

Як говориться в документі, у документі наголошується на підтримці права України на самооборону та підтверджується відданість довгостроковій безпеці України, в тому числі шляхом виконання двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

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