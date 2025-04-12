Інспектори цілий день перевіряли затримане судно.

Департамент транспорту Естонії виявив на затриманому танкері "тіньового флоту" РФ близько 40 порушень. Про це розповів директор морської служби департаменту Крістян Труу, повідомляє ERR.

"Увесь вчорашній день інспектори Департаменту транспорту перевіряли судно і зафіксували низку серйозних порушень, через які ми не можемо дозволити судну продовжувати рух. Не забезпечено ані безпеки судноплавства, ані екологічної безпеки", - повідомив Труу.

Уточнюється, що 29 із 40 порушень вважаються "серйозними". За даними департаменту, це і стало підставою для затримання танкера Kiwala, який ішов без прапора.

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Зазначено, що 23 із 40 порушень стосуються документів. Усі інші пов'язані з системою забезпечення безпеки судноплавства, підготовкою екіпажу до аварійних ситуацій і технічних несправностей.

Труу також пояснив, що у судна не було прапора держави, яка несла б за нього відповідальність.

"Це означає, що на нього не поширюється юрисдикція жодної країни. Естонія в рамках своїх прав і міжнародних зобов'язань провела перевірку. Ми перебуваємо в постійному контакті з представником судна", - підкреслив Труу.

Затримання танкера "тіньового флоту" РФ в Естонії

Як писав УНІАН, 11 квітня в Естонії оголосили про затримання танкера "тіньового флоту" РФ. Він прямував з Індії до Усть-Луги в Росії. Затримання було здійснено у Фінській затоці.

Капітаном танкера виявився громадянин Китаю. Решта членів екіпажу, імовірно, є громадянами М'янми. Танкер поставили на якір у затоці Мууга.

Водночас видання Bloomberg повідомило, що російську нафту знову почали перевозити на західних танкерах. На думку джерел, розширення використання західних суден сприяє дефіциту таких танкерів в Атлантиці.

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