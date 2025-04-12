Російську нафту знову почали перевозити на західних танкерах: Bloomberg назвав причину

Так званий "тіньовий флот" забезпечував більшу частину експорту російської нафти з грудня 2022 року.

Падіння цін на нафту дозволило російську нафту перевозити на танкерах, що належать і застраховані західними компаніями, що призводить до посилення конкуренції за такі судна в Атлантичному регіоні.

Як пише Bloomberg, ціни на нафту різко впали після того, як президент Дональд Трамп ввів масштабні тарифи на торгових партнерів США на початку місяця. Це призвело до зниження вартості ключового російського сорту Urals значно нижче встановленої західними країнами стелі в $60 за барель.

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Важливо, що поки ціна була вищою за цей поріг, російську нафту не можна було перевозити на суднах, що належать або застраховані західними компаніями, або використовують їхні сервіси. Це змушувало Москву вдаватися до флоту переважно старих танкерів, що належать маловідомим компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях поза досяжністю західної влади і часто із сумнівною страховкою.

Так званий "тіньовий флот" забезпечував більшу частину експорту російської нафти з грудня 2022 року. Разом із російськими суднами він продовжує перевозити майже весь експорт із портів на Тихому океані та в Арктиці. Однак у Балтійському та Чорному морях ситуація почала змінюватися.

"Зазвичай Росія відправляє 60-70 партій сирої нафти на місяць з балтійських і чорноморських портів, і частка танкерів, які перебувають у власності західних компаній або застрахованих ними, різко зросла з падінням цін на нафту - до 43% суден, які вже завантажилися або мають завантажитися цього місяця. Для порівняння: у перші три місяці року цей показник становив близько 30%, коли ціни на нафту були ближчими до рівня в $60", - ідеться в статті.

Ціни на нафту Urals опустилися нижче або наблизилися до порогового значення в $60 ще наприкінці січня, а на початку квітня обвалилися слідом за світовими еталонами. Одночасно зросла кількість суден, що належать західним компаніям або використовують страхування, що надається лондонським Міжнародним страховим клубом.

Розширення використання західних суден для перевезення російської нафти, за словами обізнаних джерел, сприяє дефіциту таких танкерів в Атлантиці. У той час як дедалі більше суден вирушає до Балтійського та Чорного морів, фрахтові ставки на перевезення американської нафти до Європи за останній місяць зросли до $4,60 за барель - це на 50% більше, якщо порівнювати з місяцем раніше.

Зазначається, що купівля старих суден власниками "тіньового флоту" вже вивели зі світового регулярного ринку сотні танкерів. Одночасно зростаючий експорт нафти сорту CPC з Казахстану через Чорне море ще більше посилив попит: у лютому поставки зросли до 1,7 млн барелів на добу і залишилися на цьому рівні в березні.

Це збільшило попит на танкери приблизно на чотири судна на місяць. А оскільки дедалі більше цієї нафти відправляють в Азію (у лютому і березні - 28%, порівняно з 5% у грудні), ці танкери надовго виходять з обороту.

Російська нафта - який рівень продажів

Експорт нафти з Росії знижується другий тиждень. Падіння обсягів поставок ключового тихоокеанського сорту "чорного золота" вплинуло на загальний обсяг експорту. Постачання нафти з усіх російських портів за останній місяць впало до 3,23 млн барелів на день, що є найнижчим показником за місяць.

Падіння відбулося на тлі того, що цільовий рівень видобутку в рамках угоди з групою виробників починає зростати вперше за 2,5 роки.

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