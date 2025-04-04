Капітани володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нову інформацію про судна та їх капітанів, які залучені у тіньовому флоті РФ, що "живить" вторгнення в Україну.

"ГУР МО України публікує дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою", - йдеться у повідомленні.

Серед оприлюднених осіб – капітани танкерів, афілійованих із підсанкційною російською компанією "Совкомфлот", які порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту. Зокрема, це Іван Нікіфіров, капітан танкера KOTLAS, Константін Ковалєнко - танкер CORUS, Олександр Перегудов – танкер CARUZO, Андрій Лемешко – капітан судна BERRA тощо.

Відео дня

Як пояснюють розвідники, капітани володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж і його вартість, а також маршрут судна. Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцеперебування суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.

Зазначається, що такі дії не лише сприяють фінансуванню агресивної війни проти України, а й створюють загрозу глобальної екологічної катастрофи. У розділі "Морські судна" на порталі War&Sanctions вже доступні дані про 782 судна та 100 капітанів.

Тіньовий флот Росії

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло, що РФ у 2024 році перевезла понад 60% морського експорту нафти завдяки тіньовому флоту танкерів, - 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів. Загальний морський нафтовий експорт Росії оцінюється у понад 80 млрд євро: сира нафта - 57 млрд євро та нафтопродукти - 26 млрд євро. Йшлося, що тіньовий флот РФ – це 387 танкерів, загальною вантажопідйомністю в понад 57 млн метричних тонн.

Вас також можуть зацікавити новини: