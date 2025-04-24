Він знову запевняє, що Москва хоче миру.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вірить, що кремлівський правитель Путін почує його заклик та припинить бомбардування України.

Ця заява пролунала під час його зустрічі із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре у Білому домі. "Я думаю, що Путін прислухається до мене щодо припинення ударів по Україні", - цитує американського президента Clash Report.

На думку політика, і Росія, і Україна хочуть миру, тому мають сісти за стіл переговорів. Він зазначив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди:

Відео дня

"Ми довго чекаємо, вони повинні сісти за стіл переговорів. І я думаю, що вони отримають мир. Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу".

Обстріли України

Як відомо, Трамп неодноразово казав, що Кремль прагне завершити війну, ігноруючи те, що окупаційні війська Російської Федерації не припиняють жорстоких ударів по Україні.

Москва не погодилася на повне припинення вогню на фронті, а також не відповіла на пропозицію України зупинити атаки на цівільну інфраструктуру дронами та ракетами.

Тим часом американський президент звинувачує українського лідера Володимира Зеленського в тому, що з ним йому важче домовитися, ніж із Путіним.

Вас також можуть зацікавити новини: