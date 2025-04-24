За його словами, ця атака була "невчасною".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував останню масовану атаку Російської Федерації на Україну, під час якої загинули люди.

Американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що такий обстріл не був необхідним, а також закликав "Володимира" зупинитися та укласти угоду про завершення війни:

"Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідно, і дуже невчасно. Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Давайте укладемо мирну угоду!".

Обстріл Києва 24 квітня

Нагадаємо, цієї ночі армія Російської Федерації у декілька хвиль атакувала Україну дронами та ракетами.

Відео дня

Згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ, внаслідок цього обстрілу у столиці загинули щонайменше вісім людей, серед них - брат і сестра 2003 і 2005 року народження. Ще 90 людей отримали поранення, 44 з них перебувають у лікарнях.

У Кремлі заявили, що "великоднє перемир'я" вже закінчилося, тому окупаційна армія за назаками головнокомандувача б'є по військових і "навколовоєнних" цілях.

Вас також можуть зацікавити новини: