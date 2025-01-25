Атака порушила роботу кількох операторів зв'язку та інтернету.

Кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) провели масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у РФ мобільних та інтернет-операторів, що задіяний у війні проти України - компанію "МегаФон".

Внаслідок атаки протягом усієї п’ятниці 24 січня клієнти компанії мали проблеми зі зв’язком та інтернетом. Про це УНІАН повідомили джерела у розвідці.

Зазначається, що від вчорашнього ранку мешканці Москви, Санкт-Петербургу та багатьох центральних регіонів РФ почали скаржитися на перебої з мобільним зв’язком, інтернетом, а також на погану роботу багатьох мобільних сервісів та додатків. Вже за кілька годин в "Роскомнагляді" підтвердили "збій в інфраструктурі компанії МегаФон".

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Згодом російські медіа назвали справжню причину відсутності зв’язку та інтернету – "результативна килимова DDoS-атака на МегаФон". В самій компанії заявили, що їхня мережа нібито працює "штатно", але "можливі проблеми з доступом відбуваються з незалежних від нас причин".

Втім, як стало відомо з джерел в українській розвідці, успішна "килимова атака" порушила роботу не лише "МегаФону", але й операторів звʼязку та інтернету "Yota", "NetByNet", та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord, що активно використовуються російською армією та ворожими спецслужбами для агресії проти України.

Атаки Росії українськими спецслужбами

Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ минулої ночі відпрацювали по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії. Окрім того дрони СБУ та ССО "завітали" на нафтоперекачувальну станцію "Рязань" та на рязанську ТЕЦ.

На окупованій території Запорізької області воїни підрозділів Головного управління розвідки виявили російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь" та знищили разом з обслугою.