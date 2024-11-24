Раніше в Росії заявили, що можуть націлитися на Велику Британію у відповідь на використання Україною ракет Storm Shadow британського виробництва.

Росія готова почати хвилю кібератак на інфраструктуру і підприємства Великої Британії, яка може відключити електромережі і завдати нищівного удару по економіці, "залишивши без світла мільйони". Як пише The Telegraph, таку заяву планує зробити на конференції НАТО в понеділок міністр Пет Макфадден, який відповідає за політику в галузі національної безпеки і державних загроз Британії.

За його словами, Росія "винятково агресивна і нерозважлива в кіберпросторі" і хоче отримати "стратегічну перевагу і принизити держави, які підтримують Україну.

"У Великій Британії Росія націлилася на наші ЗМІ, наші телекомунікації, наші політичні та демократичні інститути і нашу енергетичну інфраструктуру", - цитує видання майбутню промову чиновника.

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Зазначається, що попередження прозвучить лише за кілька днів після того, як Путін заявив, що його армія може націлитися на Велику Британію у відповідь на використання Україною ракет Storm Shadow британського виробництва.

Водночас влада Британії вважає, що, хоча вона не може перешкодити Росії почати кібератаки, вона впевнена, що вживає необхідних кроків для запобігання збоїв у постачанні електроенергії. Попередження Макфаддена покликане гарантувати, що критично важлива національна інфраструктура і підприємства Великої Британії не недооцінюють загрозу і мають належні заходи захисту.

Як пише The Telegraph, також Макфадден наголосить на небезпеці, яку становлять "неофіційні хакери-активісти", які вчиняють "дедалі частіші та в деяких випадках дедалі витонченіші" атаки по всьому світу.

"Існують банди кіберзлочинців і найманців, які не перебувають під прямим контролем Кремля, але яким дозволено діяти безкарно, поки вони не працюють проти інтересів Путіна", - цитує видання його майбутню промову.

Удар Storm Shadow по Росії

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що Україна вперше використала ракети Storm Shadow для удару по території Росії. Згодом з'явилася інформація, що ракети Storm Shadow вдарили по штабу з генералами РФ і КНДР. За словами експертів, Україна запустила одразу близько десятка цих ракет.

Водночас, The Times вважає, що російський диктатор Володимир Путін помститься за удари Storm Shadow. За словами журналістів, імовірно, влада РФ вдасться до гібридної агресії, зокрема підривної діяльності та диверсій.

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