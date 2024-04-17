До списку 100 найвпливовіших людей увійшов глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Журнал TIME опублікував список 100 найвпливовіших людей планети у 2024 році, цього разу категорію "Лідерів" очолила дружина померлого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна.

Додати Навальну до списку зголосилася віце-президент США Камала Гарріс. Американку захопило, що росіянка стояла на сцені в Мюнхені після звістки про смерть її чоловіка та її бажання "продовжувати його справу". Юлія Навальна "тепер узяла на себе роль лідера на світовій арені", стверджує Гарріс.

У категорії "Лідери" цього разу немає президента Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської, які потрапляли до списку у 2022 і 2023 роках.

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З українців у списку є тільки глава Офісу президента Андрій Єрмак, кандидатуру якого представив екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Андрій Єрмак - людина, яка відігравала центральну роль у забезпеченні роботи уряду. Після повномасштабного вторгнення він доніс послання Зеленського до всього світу, створивши потужну мережу друзів України, від Заходу до Глобального Півдня, об'єднуючи їх довкола питань, від санкцій до довкілля... У великий момент для України та демократії Андрій Єрмак не лише став рішучим лідером, а й довів, що він ним є", - заявив Расмуссен.

Серед інших світових лідерів, внесених до списку впливових людей TIME - прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Аргентини Хав'єр Мілей, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр держради КНР Лі Цян.

Рейтинг Time100 - що відомо

Time 100 - список найвпливовіших людей у світі за версією американського журналу Time у категоріях "Люди мистецтва", "Кумири", "Першопрохідці", "Титани", "Інноватори" та "Лідери". Уперше його опублікували 1999 року.

У 2022 році, коли Російська Федерація почала повномасштабну війну проти України, президент Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів Time. За його кандидатуру віддали понад 3,3 мільйона голосів, що становить 5% від загальної кількості тих, хто проголосував.

У 2023 році до списку TIME100 увійшла перша леді України Олена Зеленська.

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