Президент України обігнав Ілона Маска і Бориса Джонсона.

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією читачів американського видання Time. На другому місці опинився генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск, а на третьому - прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Зеленський набрав понад 3,3 мільйона голосів, що становить 5% від усіх голосів, повідомляється в стаття Time.

Видання провело щорічне опитування читачів для визначення 100 найвпливовіших людей 2022 року. Перше місце здобув Зеленський.

"Коли в лютому російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну, Зеленський, комік, який не мав політичного досвіду до обрання президентом України в 2019 році, вийшов на світову арену і згуртував лідерів для підтримки України", - зазначено в статті.

Друге місце за підсумками глядацького голосування зайняв генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск. Він отримав 3,5% голосів. Минулого року він займав у цьому рейтингу перше місце, але тепер інженера обігнав Зеленський. Борис Джонсон посів третє місце з 3,4% голосів.

"На початку року Джонсон зіткнувся з негативною реакцією і був оштрафований поліцією, коли з'явилися новини про те, що він порушив правила карантину свого власного консервативного уряду. Тоді він був присутній на святкуванні Дня народження в своєму офісі на Даунінг-стріт ще в червні 2020 року. На першому засіданні британський прем'єр-міністр, визнаний порушником закону, вибачився, але сказав, що не порушував правила навмисно", - зазначено в Time.

Четверте місце отримали мединські працівники, які допомагають світу боротися з коронавірусом. А президент США Джо Байден посів п'яте місце в рейтингу найвпливовіших людей року за версією читачів видання. Він зібрав 3,1% голосів.

Фінальний список найвпливовіших людей 2022 року буде опублікований 23 травня, в ньому можуть бути зміни, бо редактора видання ще не голосували.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що історію життя Володимира Зеленського переказали в новому коміксі.

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