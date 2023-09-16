Північна Корея, можливо, зможе збільшити постачання артилерійських боєприпасів Росії для війни проти України. Такі дії навряд чи матимуть велике значення в ситуації, що склалася.
Глава Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі зазначив, що переговори між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і російським диктатором Володимиром Путіним, ймовірно, призведуть до того, що Пхеньян надасть Москві 152-мм артилерійські снаряди.
"Чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього", – цитує Міллі видання The Guardian. "Я сумніваюся, що вона буде вирішальною".
Іноземні уряди і експерти припускають, що Кім Чен Ин, швидше за все, буде поставляти боєприпаси в Росію в обмін на отримання від сучасної зброї або технологій.
Співпраця Росії і КНДР - що відомо
Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що російська армія отримує від Північної Кореї снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів" советсткого зразка - вони залишилися і КНДР ще з часів СРСР. Відзначається, що Пхеньян вже більше місяця постачає боєприпаси.
Водночас головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що Китай може передавати Росії озброєння через Північну Корею.