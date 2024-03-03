Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що настав час для припинення вогню в Україні. За його словами, не йдеться про визнання російської окупації українських територій.
"Ми вважаємо, що настав час для припинення вогню в Україні. Припинення вогню не означає визнання окупації. Обидві сторони, схоже, досягли межі того, чого вони можуть домогтися за допомогою війни", - йдеться в повідомленні дипломата в соцмережі Х.
При цьому він зазначив, що в Туреччині вважають, що настав час відокремити питання визнання окупації та суверенітету від питання припинення вогню.
Замороження війни та переговори з Росією - головні новини
Українська влада неодноразово заявляла, що питання переговорів із Росією розглядатимуть після виведення окупаційних військ РФ із територій України. У Москві заявляють, що нібито ніколи не відмовлялися від переговорів, але на своїх умовах.
При цьому в Києві побоюються, що Москва використає припинення вогню на фронті для поповнення і посилення військ для подальших атак.
Водночас видання Reuters писало, що російське керівництво запропонувало США заморозити війну в Україні, але Вашингтон відмовився обговорювати це без України.