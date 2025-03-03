На думку президента США, потрібно більше уваги зосередити на боротьбі з нелегальними мігрантами і злочинністю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно більше уваги зосередити на боротьбі з нелегальними мігрантами і злочинністю у країні, а не перейматися через російського диктатора Володимира Путіна.

Відповідний допис американський лідер опублікував у соцмережі.

Це потрібно, за словами Трампа, щоб "не опинитися в такій ситуації, як Європа".

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"Ми повинні менше хвилюватися через Путіна і більше зосереджуватися на бандах ґвалтівників-мігрантів, наркобаронах, убивцях і людях із психіатричних закладів, які в’їжджають до нашої країни, - щоб не опинитися в такій ситуації, як Європа!" - написав президент США.

Зближення США з Росією: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, сварка в Овальному кабінеті президентів США і України може прискорити зустріч Трампа й Путіна. За інформацією ЗМІ, такий сценарій в адміністрації США обговорюють "за зачиненими дверима". Трамп, ймовірно, переслідує мету укласти вигідні економічні угоди з РФ.

Також стало відомо, що у США розробляють проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік - 2" до Європи за підтримки американських інвесторів, і це показує широту зближення Трампа з Москвою.

Однією із причин, чому Трамп "розкриває обійми" для Путіна є його намір вбити клин між Москвою і Пекіном, вважають експерти. Однак розділити Росію і Китай зараз буде непросто, адже дві країни поглибили військову і розвідувальну співпрацю та узгодили свою зовнішню політику.

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