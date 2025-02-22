Однак замість цього політика Трампа розколола Захід.

Раптові та різкі позитивні заяви президента США Дональда Трампа щодо Росії та її лідера Володимира Путіна продиктовані стратегічним бажанням вбити клин між США і Китаєм - двома державами, які прагнуть покласти край міжнародному домінуванню США.

Як пише The Wall Street Journal, експерти вже охрестили цю спробу "зворотним Ніксоном". Це відсилання до політики президента США Річарда Ніксона, який на початку 1970-х років змінив американську політику і пішов на зближення з комуністичним Китаєм у спробі поглибити розкол між Мао Цзедуном і Радянським Союзом. Подальша співпраця між Вашингтоном і Пекіном сприяла ослабленню глобального впливу Радянського Союзу.

Однак розділити Росію і Китай зараз буде непросто, зазначає WSJ. Дві країни поглибили військову і розвідувальну співпрацю та узгодили свою зовнішню політику. Китай надає Росії істотну економічну підтримку, зокрема поставляє комп'ютерні чіпи і верстати, які використовуються у військовій промисловості.

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При цьому, переключившись на підтримку Росії і відступивши від України, Вашингтон уже відштовхнув від себе своїх союзників у Європі, які є найбільшим торговим партнером і головним іноземним інвестором США. Раптовий розворот американської зовнішньої політики може також налякати партнерів США в Азії.

Те, що відбувається зараз, "є зворотним боком "зворотного Ніксона", каже колишній співробітник Держдепартаменту Еван Фейгенбаум. За його словами, Трамп "намагається розколоти антанту між двома державами, які мають ідеологічну близькість і спільні стратегічні інтереси".

"І що він зробив замість цього - розколов Захід, тоді як Росія одночасно об'єднується зі США і з Китаєм", - зазначає чиновник.

При цьому, крім зближення Росії з Китаєм, війна в Україні зміцнила союзи Москви з Іраном і Північною Кореєю. Американські чиновники називають появу цієї нової осі автократій стратегічною загрозою, з якою американським військовим буде важко впоратися одночасно, і кажуть, що наполегливе бажання Трампа припинити війну в Україні спричинене необхідністю послабити, якщо не розбити, цей загальний фронт супротивників.

Що Москва може запропонувати США

Як пише видання, у доповідній записці, підготовленій для Кремля аналітичним центром напередодні переговорів у Саудівській Аравії, йшлося про те, що Москва запропонувала припинити співробітництво з Китаєм із чутливих технологічних і військових питань у рамках угоди щодо припинення війни в Україні на вигідних для Росії умовах.

Москва може запропонувати обмежити участь Китаю в інфраструктурних проектах, які зміцнять стратегічні можливості Китаю. У ній також пропонувалося зобов'язання Росії обмежити відновлення експорту природного газу в Європу, щоб підірвати європейську конкурентоспроможність, і дозволити продаж американського скрапленого природного газу, а також пропозиції надати американським компаніям права на родовища корисних копалин в окупованій Україні.

Росія мало що може зробити, щоб допомогти США стримати Китай

У Китаю вже є більшість значних військових технологій, якими володіє Росія. "Цей корабель поплив. Китайці набагато більш просунуті в технологічному плані в усіх видах секторів, ніж росіяни", - сказала Аліна Полякова, генеральний директор Центру аналізу європейської політики, аналітичного центру у Вашингтоні.

Крім того, тоді як відносини Росії з Китаєм мають стратегічний і постійний характер, будь-яке зближення з Вашингтоном за своєю суттю є тимчасовим, принаймні доти, доки США залишаються демократичною державою.

"Зрештою, через чотири роки Трампа вже не буде в Білому домі, і Путін повинен враховувати ймовірність того, що наступна адміністрація США може так само різко змінитися в протилежний бік", - пише WSJ.

"Росія знає, що Китай - її гігантський сусід, що Комуністична партія Китаю правитиме ним стільки, скільки Росія зможе передбачити, і що відчуження Китаю створює смертельну небезпеку для Росії", - каже Олександр Габуєв, експерт з китайсько-російських відносин, який очолює Російський євразійський центр Карнегі в Берліні.

Однак це не означає, що Путін не буде вступати в контакт. Пропозиції Трампа відкривають перспективу отримати від Вашингтона те, чого його армії не змогли домогтися за три роки війни: зміну режиму в Києві та повернення України, а можливо, й інших частин Європи, у сферу впливу Москви.

"Я не бачу причин, через які Росія не стала б поживитися всім тим, що Дональд Трамп незаслужено підносить їй на блюдечку, зберігаючи водночас тісний зв'язок із Китаєм", - каже Томас Гомарт, директор Французького інституту міжнародних відносин.

Трамп і Росія

Раніше Дональд Трамп заявив, що у вівторок, 25 лютого, відбудеться новий тур переговорів США і РФ у Саудівській Аравії. Він також заявив, що Володимир Зеленський і Путін мають зустрітися і повторив свою заяву, що Росія хоче укласти угоду.

Також ЗМІ писали, що США можуть припинити міжнародні зусилля з переслідування Росії за вторгнення в Україну.

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