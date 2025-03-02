У команді Трампа розглядають трубопровід як стратегічний актив, який можна використовувати в мирних переговорах щодо України.

У США розробляють проєкт перезапуску російського газопроводу "Північний потік - 2" до Європи за підтримки американських інвесторів, і це показує широту зближення Дональда Трампа з Москвою.

За даними джерел Financial Times, цей план належить Маттіасу Варнігу, колишньому офіцеру Штазі у Східній Німеччині та близькому другу Володимира Путіна, який до 2023 року керував головною компанією "Північного потоку - 2". За словами співрозмовників видання, план Варніга передбачає роботу з командою Трампа через американських бізнесменів.

"За словами чиновників у Вашингтоні, деякі представники адміністрації Трампа знають про ініціативу із залучення американських інвесторів і розглядають її як частину зусиль із відновлення відносин із Москвою", - пише FT.

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Зокрема, за словами одного з джерел, знайомого з перебігом переговорів, один із консорціумів інвесторів, очолюваний США, вже розробив план угоди з "Газпромом" після введення санкцій.

Раніше один із двох трубопроводів "Північного потоку - 2" було підірвано внаслідок диверсії у вересні 2022 року. Інший газопровід "Північного потоку - 2" потужністю 27,5 млрд кубометрів газу на рік не постраждав, але ніколи не використовувався.

Видання зазначає, що високопоставленим чиновникам ЄС стало відомо про обговорення "Північного потоку - 2" останніми тижнями, і це викликало в них стурбованість:

"За словами співрозмовників видання, такий план теоретично дасть США безпрецедентний контроль над постачанням енергоносіїв до Європи".

На шляху стоять серйозні перешкоди

Зокрема, цей план вимагатиме від США скасування санкцій проти Росії, згоди Росії відновити продажі, перервані під час війни, і дозволу Німеччині постачати газ будь-яким потенційним покупцям у Європі.

Водночас Трамп відкрито критикував газопровід під час свого першого президентського терміну. Він також став символом для тих, хто звинувачував Німеччину - і Європу загалом - у тому, що вона занадто покладається на російський газ і допомагає фінансувати військову машину Москви:

Але деякі члени команди Трампа тепер розглядають трубопровід як стратегічний актив, який можна використовувати в мирних переговорах щодо України.

Водночас колишні високопоставлені американські чиновники і західні бізнесмени, які мають досвід інвестування в Росію, кажуть, що одного підпису Трампа і Путіна буде недостатньо для запуску "Північного потоку - 2" в експлуатацію.

"У Європі все ще діють санкції, і підписання Німеччиною угоди про відновлення "Північного потоку" викличе величезні розбіжності. Усе це ще дуже далеко", - зазначив один із чиновників.

"Північний потік-2" - новини

Раніше Американський мільярдер Стівен Лінч, який має бізнес у Росії, звернувся до уряду США з проханням дозволити йому взяти участь у торгах за газопровід "Північний потік-2", якщо його буде виставлено на аукціон через банкрутство.

А в правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" заявили, що Німеччина повинна демонтувати всі вітрові електростанції і знову запустити в роботу російський газопровід "Північний потік".

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