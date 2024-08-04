Він наголошує, що або дебати будуть 4 вересня, або їх не буде взагалі.

Експрезидент США Дональд Трамп, а нині кандидат, накинувся з образами на віцепрезидентку Камалу Гарріс. Представники її штабу відмовились від його пропозиції провести дебати, які модеруватиме телеканал Fox News.

У низці постів у соціальній мережі Truth Social політик заявив, що у Гарріс "низький IQ", що в неї бракує "розумових здібностей" для дебатів із ним, а також назвав її "тупою".

"Я побачу її 4 вересня або не побачу взагалі", – обурився він.

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Як пише CNN, він повторив свою заяву й на мітингу в суботу ввечері в Джорджії.

"Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться", – сказав Трамп.

При цьому він образливо наголосив, що Гарріс "може читати телесуфлер, але не може говорити експромтом".

Вибори у США - дебати Гарріс та Трампа

Спочатку Трамп заявив, що не хоче зустрічатися на дебатах із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс через те, що він і так "лідирує в опитуваннях".

Згодом Трамп таки погодився на дебати з Гарріс, але вони, за його умовами, мабуть пройти 4 вересня на телеканалі Fox News

Своєю чергою в команді Гарріс не погоджуються на пропозицію Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

Видання Reuters пише, що правила будуть схожі до тих, що були на перших дебатах із президентом Джо Байденом, але цього разу дебати відбуватимуться у штаті Пенсільванія, де триває боротьба, і матимуть "повну аудиторію на арені".

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