Він називає ABC "дуже упередженим".

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав провести другий тур президентських дебатів на телеканалі Fox News, який вважається близьким до Республіканської партії.

У своїй соціальній мережі Truth Social політик назвав Джо Байдена "найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів". Він нагадав, що другий тур дебатів має відбутися на телеканалі ABC у вересні.

"Тепер, коли Джо, що не дивно, зійшов із дистанції, я вважаю, що дебати з тим, кого виберуть радикальні ліві демократи, мають відбутися на FoxNews, а не на дуже упередженому ABC", - написав Трамп. Відео дня

Вибори у США

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Джо Байден заявив, що виходить із президентських перегонів, оскільки це в інтересах його партії та самих Штатів.

Президент офіційно підтримав кандидатуру свого віцепрезидента Камали Гарріс, вона вже заявила, що боротиметься за висунення від демократів.

Низка республіканців, зокрема спікер Палати представників Майк Джонсон, вимагають, щоб Байден негайно пішов у відставку. Вони заявляють, що він не може виконувати обов'язки президента, якщо не готовий іти на другий термін.

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