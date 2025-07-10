Готовність Трампа працювати з Конгресом щодо законопроєкту про санкції свідчить про його зростаюче розчарування Путіним, мовиться в матеріалі.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий підписати законопроєкт про санкції проти Росії, який представники Республіканської партії проштовхували місяцями. Проте він піде на це тільки якщо в цей документ внесуть зміни, які дадуть американському лідеру більше контролю.

Про це з посиланням на джерела повідомляє видання Politico. Неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Трампа зазначив, що "концептуально існує відкритість" до законопроєкту сенатора Ліндсі Грема.

Автори пояснюють, що чинна редакція законопроєкту про нові санкції проти РФ дозволяє президенту скасовувати 500% мита для країн, які купують російську нафту та уран, на термін до 180 днів. І ініціатор цього законопроєкту Ліндсі Грем заявив, що погодився переглянути документ, щоб дозволити повторне скасування за умови нагляду з боку Конгресу.

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Бажані адміністрацією Трампа зміни закріпили б повноваження президента щодо скасування санкцій. Це гарантувало би, що Конгрес США не зможе поставити під сумнів рішення глави Білого дому, якщо він все ж вирішить скасувати санкції.

"Нинішня версія піддає зовнішньополітичні рішення президента мікроуправлінню з боку Конгресу через спільну резолюцію про несхвалення. Для нас це неприйнятний варіант. Адміністрація не буде піддаватися мікроуправлінню з боку Конгресу щодо зовнішньої політики президента", – заявив співрозмовник журналістів.

Politico пише, що готовність Трампа працювати з Конгресом щодо законопроєкту про санкції свідчить про його зростаюче розчарування російськими диктатором Володимиром Путіним. Один з республіканців, наближених до Білого дому,с казав, що Трамп використав свою "репутацію людини, здатної домовитися про що завгодно і де завгодно", а Путін змусив його "виглядати дурнем".

Видання також нагадало, що днями Трамп заявив, що Путін кидає в нього "багато лайна" і що сам він "дуже серйозно" ставиться до законопроєкту про санкції. Та був і інший коментар Трампа, в якому він підкреслив, що додаткові санкції проти Росії будуть ухвалюватися на його розсуд.

Двоє осіб на умовах анонімності визнали, що, хоча Білий дім може в цілому підтримувати законопроєкт про санкції проти Росії, досі не досягнуто згоди з законодавцями щодо обсягу повноважень на виключення з-під дії санкцій.

Досі контрольований Республіканською партією Конгрес був напрочуд поступливим перед обличчям тиску Трампа. Минулого тижня законодавці схвалили нашумілий "Великий, прекрасний закон" Трампа, а також підтримали дії Білого дому в питаннях торгівлі, імміграції та військових повноважень. Це сфери, де Конгрес має конституційні повноваження.

З огляду на це, адміністрація очікує, що законодавці розроблять законопроєкт про санкції проти Росії таким чином, щоб задовольнити Трампа, навіть якщо це означатиме відмову від своєї ролі в адмініструванні його положень.

Посадовці Білого дому вважають, що наполягання на гнучкості в цих питаннях, окрім бажання обмежити можливість Конгресу контролювати дії Трампа в питаннях зовнішньої політики, повʼязане також із тим, щоб залишити двері відкритими для потенційного прориву в переговорах з Путіним.

При цьому видання наголошує, що, незважаючи на широку двопартійну підтримку законопроєкту в Сенаті, багато республіканців не бажають ухвалювати його, поки не буде чіткої і недвозначної заяви про підтримку документа з боку американського президента.

"Бажання просунути його є реальним, але ризик полягає в тому, що ми просунемо законопроєкт, і президент вирішить, що він йому не потрібен", – заявив один зі співрозмовників.

Санкції США проти Росії

Сенатор Ліндсі Грем, який є одним зі співавторів законопроєкту про санкції проти Росії, сказав, що незабаром його розглянуть у Сенаті. Разом з тим, за даними ЗМІ, Грем та сенатор-демократ Річард Блументаль внесли в документ зміни, розширивши повноваження президента Трампа щодо тимчасового скасування санкцій.

Раніше сам Трамп говорив, що розглядає ухвалення нових санкцій проти Росії, наголосивши, що рішення в його руках:

"Це необов'язковий законопроєкт. Це цілком моє рішення. Вони приймають його повністю з моєї волі і припиняють його повністю з моєї волі. І я дуже уважно до цього ставлюся", – заявив американський лідер.

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