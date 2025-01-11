Егеде наголосив, що народ Гренландії не хоче бути ні данцями, ні американцями.

Лідер Гренландії Муте Егеде заявив, що готовий до діалогу з обраним президентом США Дональдом Трампом щодо майбутнього острова. Водночас він попередив, що у Гренландії не зацікавлені в тому, щоб стати американцями.

Таку заяву політик зробив на пресконференції, пише The New York Post. Егеде визнав, що Гренландія є "місцем, яке американці вважають частиною свого світу". Він зауважив, що хоча ще не говорив із Трампом, він відкритий для "дискусій про те, що нас об'єднує".

"Ми готові говорити. Співпраця – це діалог. Співпраця означає, що ви будете працювати над рішеннями", – додав він.

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Видання зазначає, що Гренландія була колонією Данії з 18 століття, і в 1953 році стала самоврядною данською територією. Ще у 2009 році острів отримав право здобути незалежність, якби його жителі проголосували за це.

"У нас є прагнення до незалежності, бажання бути господарем у власному домі... Це те, що всі повинні поважати. Гренландія – для гренландців. Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями. Ми хочемо бути гренландцями", – акцентував Егеде.

Претензії Трампа на Гренландію

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп знову заговорив про приєднання Гренландії. Він заявив, що для цілей національної безпеки і свободи у всьому світі "Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

У Данії ж заявили, що Гренландія не продається. Невдовзі після цього король змінив герб країни – на ньому зʼявилися символи Гренландії та Фарерських островів.

Видання Politico навіть оцінило, чи можуть США захопити острів силою. Експерти кажуть, що в теорії США здатні легко перемогти Данію, але у цьому немає жодного сенсу.

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