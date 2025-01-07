Вилучено символ, який зображували на гербах протягом 500 років.

Король Данії Фредерік Х змінив королівський герб на тлі скандальних заяв новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо Гренландії.

Як пише The Guardian, деяких істориків шокувало це рішення. Протягом 500 років на гербах були зображені три корони - символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією. У новій версії їх замінили зображеннями білого ведмедя і барана, які символізують Гренландію та Фарерські острови.

У Королівському домі пояснили рішення "зміцненням авторитету співдружності", назвавши зображення трьох корон "більше не актуальним".

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Претензії Трампа на нові території

Як відомо, останнім часом новообраний президент Штатів зробив низку заяв щодо територій інших країн. Зокрема, він декілька разів пропонував Канаді стати 51-м штатом, а також насміхався з прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо.

Також політик повідомив, що для Америки є необхідним контроль над Гренландією. Вже невдовзі Данія ухвалила рішення про збільшення витрат на її оборону.

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