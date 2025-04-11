За словами джерел, Трамп збирається посилити тиск на РФ.

Президент США Дональд Трамп встановив жорсткі терміни для російського диктатора Володимира Путіна для встановлення режиму припинення вогню в Україні. Про це повідомило видання Axios із посиланням на джерела.

За словами джерел, Трамп дав Путіну часу до кінця квітня.

Уточнюється, американський лідер був розчарований тим, що переговори щодо миру в Україні за останні тижні не досягли істотного прогресу. Зазначено, що в якийсь момент він заявив, що його "розлютили" коментарі Путіна.

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За даними видання, згідно з дедлайном Трампа, якщо до кінця квітня не буде досягнуто припинення вогню в Україні, американський лідер може ввести додаткові антиросійські санкції або попросити Конгрес ухвалити новий закон про санкції.

"Ми дізнаємося досить скоро, протягом кількох тижнів, а не місяців, серйозно Росія налаштована на мир чи ні. Я сподіваюся, що це так", - цитує видання слова держсекретаря Марко Рубіо, які пролунали на саміті НАТО в Брюсселі.

Тиск Трампа на Путіна

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що дуже злий на Путіна. За даними NBC News, він пригрозив посилити тиск на Росію.

На тлі відсутності прогресу в переговорах щодо перемир'я 11 квітня представник Трампа вирушив до Росії. Очікується, що Стів Віткофф зустрінеться з Путіним.

Вдень, 11 квітня його помітили з перемовником Путіна. Зокрема, представник американського лідера вийшов з готелю "Гранд Готель Європа" і сів в автомобіль разом з керівником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

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