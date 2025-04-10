Він вкотре наголосив, що повномасштабної війни б не було, якби він був президентом США.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні намагаються зупинити війну, яку РФ веде проти України, і "бачать прогрес".

"Ми прагнемо зупинити цю війну. Щотижня гине 2500 і більше молодих людей. І росіяни, і українці. Вони не американці, але вони люди. Ми намагаємося це зупинити", – заявив американський лідер.

Трамп висловив сподівання, що скоро вдасться покласти край бойовим діям в Україні. Крім того, він вкотре наголосив, що повномасштабної війни б не було, якби він був президентом США.

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"Це так безглуздо і жахливо. Цього б ніколи не сталося, якби я був президентом. Але це сталося, і нам видали цю картку. І я думаю, ми це зупинимо. Нам треба діяти. Маємо це зробити. Треба рухатися швидше. Як і з заручниками (йдеться про заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року, – ред.), в нас є прогрес", – додав він.

США і Україна: це варто знати

Посол США в Україні Бріджит Брінк має намір піти у відставку. У ЗМІ повідомляють, що вона вже почала прощатися з колегами. Джерела стверджують, що таке рішення Брінк спричинене "незвичайним поєднанням" особистих і політичних проблем, включно із рішенням Дональда Трампа розігнати Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID).

Тим часом віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що вже 11 квітня розпочнуться консультації України та США щодо угоди про українські ресурси. Деталей вона не розкрила.

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