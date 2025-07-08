Президент США публічно висловлюється про необхідність подальшої військової підтримки України, критикує Путіна та натякає на нові санкції - разюча зміна проти того, що було пів року тому.

Останні заяви Дональда Трампа, в яких він висловлює невдоволення Путіним, свідчать про успіх України у спробах пояснити президенту США, хто є справжнім винуватцем відсутності домовленостей про мир. Про це пише The New York Times із посиланням на думки українських депутатів.

Видання зазначає, що посилення російських ударів по тилових містах України не залишило Трампу іншого вибору окрім подальшої підтримки України.

"Ми збираємося надсилати більше зброї [Україні]. Ми повинні. Вони повинні мати змогу захистити себе", – сказав Трамп в одній із нещодавніх заяв.

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Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко написала у своїх соцмережах, що ця заява є "сигналом політичних змін" у Вашингтоні. Вона вважає це заслугою не лише європейських союзників України, які тиснули на Білий дім, але й самої Росії, яка посилила свої варварські атаки.

Ще одним позитивним сигналом для України є повідомлення сенатора Ліндсі Грема, який напередодні анонсував, що давно очікуваний законопроект про нові пекельні санкції проти Росії нарешті почнуть розглядати в Сенаті.

Нардепка Галина Янченко заявила в інтерв'ю, що Україні вдалося продемонструвати адміністрації Трампа, що саме Москва, а не Київ, відповідальна за відсутність прогресу у мирних переговорах.

Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко наголосив, що Київ досі підтримує співпрацю з Дональдом Трампом, попри зосередженість його адміністрації на Близькому Сході та Китаї.

"Тепер він (Трамп) розуміє, що не може очікувати від Путіна серйозних переговорів. Швидкого припинення вогню не буде", – сказав Мережко.

Війна в Україні і Трамп

Як писав УНІАН, сьогодні президент США підтвердив, що він вкрай незадоволений діями російського диктатора, який, за його словами, "вбиває багато людей". Трамп відмовився прямо говорити, як саме він планує конвертувати своє невдоволення у конкретні дії, але заявив про "сюрприз" для Путіна.

Тим часом в Конгресі США активно сигналізують, що законопроект про пекельні санкції проти Росії начебто ось-ось має зрушити з місця.

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