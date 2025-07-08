Він зазначив, що країна зазнає жорстких обстрілів.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову заявив, що невдоволений позицією кремлівського правителя Путіна щодо війни в Україні.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Білому домі він сказав журналістам, що розчарований небажанням правителя Кремля зупинятися. Крім того, американський президент анонсував передачу зброї українській армії:

"Ми надішлемо більше зброї. Ми мусимо. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Їх зараз дуже сильно обстрілюють".

США призупинили поставки зброї Україні

Як відомо, американська адміністрація США призупинила постачання ключових озброєнь Україні, включно з ракетами Patriot, через ревізію запасів у Пентагоні.

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Україна відреагувала дипломатично та запросила пояснення щодо критично важливих систем ППО. Згодом президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили цю проблему під час телефонної розмови.

За словами експертів, відсутність ракет для ППО та високоточних снарядів може ослабити обороноздатність України і дати росіянам перевагу. Крім того, саме зараз РФ посилила масовані обстріли країни.

Пентагон і Білий дім називають рішення тимчасовим, тоді як деякі політики й конгресмени критикують паузу, стверджуючи, що підготовлених запасів достатньо.

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