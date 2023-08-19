Команда Трампа підтримує контакт з окружною прокуратурою округу Фултон для обговорення умов його явки і логістики його здачі.

Колишній президент США Дональд Трамп здасться у в'язницю округу Фултон в кінці наступного тижня - в четвер або п'ятницю, повідомив високопоставлений представник правоохоронних органів.

Як пише CNN, в'язниця округу Фултон в штаті Джорджія, де буде утримуватися Трамп, має несприятливу репутацію через погані умови утримання. Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо умов утримання, доступу до медичного обслуговування, насильства над ув'язненими та можливої дискримінації осіб з психічними розладами. Хоча поводження з обвинуваченими під час процесу реєстрації різниться, очікується, що Трамп і його помічники пройдуть ті ж етапи, що і всі інші обвинувачені.

Команда Трампа підтримує контакт з окружною прокуратурою округу Фултон для обговорення умов його явки і логістики його здачі. Обвинувачені у справі про рекет, спрямованій на скасування результатів виборів у штаті Джорджія 2020 року, мають час до 25 серпня, щоб добровільно з'явитися в поліцію. Процес затримання звичайного обвинуваченого може зайняти кілька годин, але для таких високопоставлених фігурантів, як Трамп, він, як очікується, буде прискорений.

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Звинувачення щодо Трампа - деталі

Колишньому президенту США Дональду Трампу вчетверте за цей рік було пред'явлено звинувачення у вчиненні кримінального злочину. Нові пункти стосуються давно розслідуваної справи про створення "злочинної організації", спрямованої на скасування результатів виборів 2020 року.

Також його звинувачують у незаконному зберіганні секретних документів, в сплаті грошей за мовчання порноактрисі Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року, Організації штурму Капітолію в січні 2021 року.

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