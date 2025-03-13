Відомо, що президент Дональд Трамп також неодноразово говорив про перетворення Канади на "51-й штат" Америки.

Король Чарльз підтвердив свою повагу та відданість Канаді на тлі напруженої торгової війни країни зі США. За інформацією Sky News, король, який є також монархом Канади як держави Співдружності, прийняв у Букінгемському палаці канадського кавалера Чорного жезла Грега Пітерса та спікера канадського сенату Раймонда Ґаґне.

"Король передав новий церемоніальний меч кавалерові Чорного жезла, який був виготовлений на замовлення Сенату, щоб відзначити зміну правління. Зрозуміло, що Король висловив глибоку особисту подяку за цей жест, а потім вони провели близько 30 хвилин, обговорюючи теми, що викликають велике занепокоєння у всіх сторін, як на національному, так і на міжнародному рівнях", - зазначили у матеріалі.

Наразі невідомо, чи була серед обговорюваних тем Америка.

Відео дня

У виданні додали, попри те, що зустріч була "давно запланованою", вона відбулася у невизначені часи, коли президент США Дональд Трамп запровадив торговельні мита та неодноразово говорив про перетворення Канади на "51-й штат" Америки.

У Sky News підкреслили, що на тлі таких заяв Трампа, багато хто запитує, чи розуміє президент США, що король Чарльз наразі також є очільником канадської держави.

Зокрема у лютому з нагоди 60 річниці Дня прапора Канади, монарх, також ймовірно, натякнув на підтримку країни, наголосивши:

"15 лютого 1965 року червоно-білий кленовий листок вперше замайорів на Парламентському пагорбі в Оттаві. З того часу він став міжнародно визнаним символом гордої, стійкої і милосердної країни. З мого боку, це символ, який завжди викликає почуття гордості і захоплення, оскільки я з глибокою любов'ю згадую свої численні канадські візити і дружбу".

Канада і США - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Дональд Трамп запропонував Канаді добровільну анексію. За словами президента США, він обурений тим, що Канада "майже нічого не платить" за національну безпеку, покладаючись на військовий захист США.

"Це не може тривати. Єдине логічне рішення - щоб Канада стала нашим дорогоцінним п’ятдесят першим штатом. Це повністю усуне всі тарифи та інші проблеми. Податки канадців значно знизяться, вони будуть більш захищеними - як у військовому, так і в інших аспектах - ніж будь-коли раніше, проблема Північного кордону зникне, а найбільша й наймогутніша нація у світі стане ще більшою, кращою та сильнішою - і Канада стане її важливою частиною", - підкреслив він.

Також повідомлялось, що Дональд Трамп скасував 50% мита на сталь та алюміній із Канади. Вони будуть введені в розмірі 25%, як і планувалося до цього.

Вас також можуть зацікавити новини: