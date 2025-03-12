Президент США дав зрозуміти, що стосовно мит на сталь і алюміній не буде жодної свободи дій.

Президент США Дональд Трамп скасував своє рішення про введення 50% мита на сталь і алюміній з Канади. Вони будуть введені в розмірі 25%, як і планувалося.

"Після того, як президент Трамп пригрозив використати свої виконавчі повноваження, щоб відповісти колосальними 50% митами щодо Канади, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд поговорив із секретарем Лютніком, щоб повідомити, що вони відмовляються від запровадження 25%-го збору на експорті електроенергії", - пише CNN.

Зазначається, що президент США для досягнення своїх цілей скористався економікою країни, яка "найкраща і найбільша у світі, щоб забезпечити перемогу для американського народу".

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"Згідно з його попередніми указами, 25-ті мита на сталь та алюміній без будь-яких винятків наберуть чинності для Канади та всіх наших інших торговельних партнерів опівночі 12 березня", - заявив прес-секретар Білого дому Куш Десаї.

Видання Bloomberg пояснило, чому Трамп націлився на саме сталь та алюміній.

Під час першої успішної президентської кампанії Трампа десять років тому він виступав проти занепаду американських сталеливарних міст і алюмінієвих хабів після десятиліть падіння виробництва і скорочення зайнятості на тлі перетворення Китаю на світову виробничу наддержаву.

У 2018 році Трамп ввів мита на сталь і алюміній з метою збільшити виробництво в США, зробивши іноземні матеріали дорожчими для американських покупців. Однак низку великих постачальників, включно з Канадою, Мексикою та ЄС, зрештою звільнили від мит. Сьогодні американські промисловці кажуть, що їм все ще важко конкурувати з імпортом.

У ширшому сенсі торговельні тертя у світовому сталеливарному та алюмінієвому секторах за останній рік посилилися, оскільки на ринок хлинуло все більше продукції з Китаю. Це спричинило торговельні заходи проти китайського імпорту з багатьох країн, таких як В'єтнам, Індія та ЄС.

Чистий імпорт США становить понад чотири п'ятих потреб країни в алюмінії і близько 17% потреб у сталі, згідно з даними Morgan Stanley.

Основний удар від мит може прийняти на себе Канада, яка є головним постачальником обох металів для свого південного сусіда. На її частку припадає 58% обсягу імпорту алюмінію в США, потім 6% з ОАЕ і 4% з Китаю. Що стосується сталі, то Канада знову посідає перше місце - 23%, за нею йде Бразилія - 16%, Мексика - 12%, а потім Південна Корея - 10%.

Трамп дав зрозуміти, що стосовно мит на сталь і алюміній не буде жодної свободи дій. Австралія не змогла домогтися винятку, що завдало удару по відносинах союзників.

Коли перша адміністрація Трампа ввела мита на сталь і алюміній, метою було зробити США більш самодостатніми у виробництві цих металів. Але у 2024 році обсяг виробництва сталеливарної промисловості США був на 1% нижчим, ніж у 2017 році, до першого раунду тарифів Трампа, а алюмінієвої промисловості - майже на 10% меншим.

Економісти попереджають, що широкомасштабне використання Трампом мит загрожує зростанням витрат домогосподарств на харчові продукти і бензин, що може призвести до посилення інфляційного тиску, про придушення якого говорив президент.

Представники адміністрації стверджують, що ці збори є частиною ширшої економічної стратегії, що включає в себе продовження термінів зниження податків і розширення внутрішнього виробництва енергії, що допоможе знизити загальні витрати.

Мита Трампа і відповідні заходи інших країн скоротять довгостроковий ВВП на 0,4%, пишуть економісти з Єльської бюджетної лабораторії, що "еквівалентно постійному скороченню економіки США на 80-110 млрд доларів на рік".

Мита Трампа проти Канади - останні новини

Президент США Дональд Трамп спровокував масштабну торговельну війну проти ключових партнерів. Так, Канада і Китай уже запровадили свої мита у відповідь.

Після своєї перемоги на виборах Трамп кілька разів публічно закликав Канаду приєднатися до складу США. Як стало відомо пізніше, у розмовах із канадським прем'єром Трамп прямо попередив, що хоче переглянути кордони США з Канадою.

11 березня канадська провінція Онтаріо запровадила 25% мито на електроенергію, що поставляється США. Американський президент Дональд Трамп оголосив про нові мита у відповідь. Йшлося про додаткові 25% мита, довівши їх до 50%, на всю сталь і алюміній, що надходять до США з Канади.

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