Журналіст запитав президента США, чи наказував він Зеленському покинути Білий дім.

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати журналістам, чи наказував він президентові України Володимиру Зеленському покинути Білий дім після того, як їхня розмова в Овальному кабінеті переросла у сварку, пише CNN.

"Я не повинен вам це говорити. Мені здається, ти знаєш відповідь на це питання", - сказав Трамп журналісту, коли той його запитав, чи сказав він Зеленському піти.

Раніше німецьке видання Bild повідомляло, що запланована пресконференція Зеленського і Трампа скасована.

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"Після відкритого обміну ударами в Білому домі Дональд Трамп достроково вигнав президента України Володимира Зеленського з Білого дому", - написало видання.

Інші заяви Трампа

Президент США розповів, що під час зустрічі в Білому домі президент України не виглядав людиною, яка хоче миру, тому переговори з ним не відновляться, доки він не скаже, що прагне миру.

Також американський лідер вважає, що його зустріч із президентом України "не була успішною".

За словами президента США, Зеленський "хоче повернутися прямо зараз", але він не може на це погодитися в цей момент.

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