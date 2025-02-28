Чи означає це завершення візиту до США, наразі не відомо.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після того, як у нього відбулася емоційна сварка з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного представника Білого дому.

Зазначається, що автомобіль Зеленського зупинився біля Білого дому.

"Двері, куди входять гості Овального кабінету, відчинені, позашляховик Зеленського з українськими прапорами стоїть на вулиці", - повідомляє агенція.

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Німецьке видання Bild повідомляє, що скасовано раніше заплановану прес-конференцію Зеленського і Трампа.

"Після відкритого обміну ударами в Білому домі Дональд Трамп достроково вигнав президента України Володимира Зеленського з Білого дому", - пише видання.

Сварка Зеленського і Трампа

Як писав УНІАН, під час протокольної зйомки на початку зустрічі віце-президент США Джей Ді Венс спровокував сварку з Володимиром Зеленським, до якої підключився і Дональд Трамп. Американці наголошували, що Україна має погоджуватися на запропоновану угоду, бо не має іншого вибору, а Зеленський наполягав, що без гарантій для України угода не має сенсу.

Після цього Дональд Трамп оприлюднив у своїй соцмережі заяву, в якій зазначив, що український президент буцімто не готовий до миру і має повернутися, коли передумає.

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