Скандал у Білому домі: Тімоті Снайдер пояснив помилку Трампа

За його словами, порядні люди дякують Україні.

Американський історик і письменник Тімоті Снайдер, який від початку повномасштабної війни підтримує Україну, розкритикував поведінку нової адміністрації Дональда Трампа.

Він написав у мікроблозі X, що американський лідер та віцепрезидент Джей Ді Венс поводяться так, ніби проблема полягає в тому, що Україна чинить опір триваючому вторгненню Російської Федерації:

"Проблема в тому, що триває російське вторгнення. Якщо вони хочуть використати американську силу, щоб зупинити війну, застосуйте її до агресора. Знущання над жертвою не припинить агресивну війну".

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