Професор міжнародної політики зазначає, що Трамп критикував Байдена за виведення військ США з Афганістану, але тепер він може сам зіткнутися з цією проблемою.

Дональд Трамп, який виграв на виборах у США-2024, готується вдруге стати президентом, але вже з більш серйозною ситуацією у світі - під час повномасштабної війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході. За словами заслуженого професора міжнародної політики Деніела Дрезнера, хоч здатність Трампа керувати "зовнішньополітичним механізмом" буде посилено, залишається питання його спроможності покращити позицію США у світі.

У матеріалі Foreign Affairs Дрезнер заявляє про критику Байдена з боку Трампа, під час його передвиборчої кампанії, зокрема, в питанні хаотичного виведення військ США з Афганістану 2021 року. "Приниження в Афганістані поклало початок краху американського авторитету та поваги в усьому світі", - заявляв Трамп. Тому, на думку аналітика, подібний результат у війні Росії проти України створить для республіканця аналогічні політичні проблеми.

"Реальність така, що Трампу буде складніше вивести Сполучені Штати з цих конфліктів, ніж він стверджував під час передвиборчої кампанії", - ідеться в матеріалі. Дрезнер також повідомляє, що, крім цього, ще й "глобальні правила гри" змінилися з 2017 року. Багато країн почали здобувати незалежність від США, включно зі структурами БРІКС+, ОПЕК+ і Шанхайською організацією співпраці. Також згадується і "союз" Китаю, Північної Кореї та Ірану навколо Росії в процесі порушення світового порядку.

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Професор також зазначає, що в другий термін президентства Трамп входить на посаду, будучи відомою фігурою на світовій арені. У матеріалі згадується професор Колумбійського університету Елізабет Сондерс, яка заявляє, що у 2024 році дії Трампа "набагато легше передбачити", нібито він раніше любив демонструвати себе в образі "божевільного", але зрештою став досить передбачуваним політиком.

Інші новини про другий президентський термін Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що прихильники України зітхнули з полегшенням після кадрових рішень Трампа.

Крім того, як Трампу змусити Путіна зупинитися: "Трамп може спробувати досягти угоди, будучи жорсткішим за Байдена, який розлютив українців, обмеживши використання військової техніки, наданої США", - заявляє історик і зовнішньополітичний аналітик Макс Бут.

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