Особливу надію на продовження підтримки вселило призначення Марко Рубіо та Майка Волца.

Прихильники України можуть з оптимізмом дивитися в майбутнє з надією на те, що в епоху Трампа Київ може мати підтримку.

Як пише Politico, з'явилася надія після новини, що новообраний президент Дональд Трамп призначив конгресмена Майкла Волца своїм радником з національної безпеки та планує висунути сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Обидва політики підтримують концепцію "Америка понад усе", але в питаннях зовнішньої політики залишаються жорсткими щодо таких країн, як Китай, Іран та Росія. Рубіо і Волц хоча і не підтримали деякі попередні пакети допомоги Україні, але не через небажання допомогти, а з огляду на внутрішні пріоритети США. Волц навіть пропонував дозволити Україні використовувати американську далекобійну зброю для ударів по Росії, що адміністрація Байдена не підтримала.

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Експерт Даніель Вайдіч вважає, що Київ впевнений у призначеннях, які відбулися, і не варто нагнітати ситуацію. Цю думку поділяють і кілька колишніх чиновників адміністрації Трампа, які також вірять, що новий уряд США прагнутиме знайти збалансоване вирішення українського питання, підтримуючи при цьому американські інтереси.

Плани адміністрації Трампа передбачають посилення санкцій проти російського енергетичного сектора, який є одним з основних джерел доходів для фінансування армії Росії. Зокрема, Волц підкреслював потребу усунення лазівок, що дозволяють Росії експортувати нафту, чим підтвердив жорсткий підхід, який використовував Трамп під час свого першого терміну.

Деякі українські політики вважають, що призначення Рубіо та Волца може свідчити про продовження підтримки України, хоча розуміють, що досягнення значного обсягу допомоги від США може вимагати великих зусиль. Українська нардепка Ірина Геращенко зазначила, що Рубіо неодноразово публічно підтримував Україну.

Сам Трамп заявляв, що здатен завершити війну в Україні за один день, хоча поки не розкрив, як саме. Ця заява викликає занепокоєння серед європейських союзників, які побоюються, що США можуть вимагати від Європи більшої відповідальності за підтримку України. Як зазначив президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки України Тимофій Миловано, нова адміністрація може поставити Україну в ситуацію, коли їй доведеться поступитися певними умовами заради миру.

В той же час, у адміністрації Трампа залишаються радники, які скептично ставляться до підтримки України. Дональд Трамп-молодший нещодавно саркастично висловився про Україну, натякаючи на можливість зменшення допомоги.

Деякі українські та НАТОвські офіційні особи побоюються, що мирна угода, яку Трамп може запропонувати, лише тимчасово призупинить війну, залишаючи Росії можливість для майбутніх дій. Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий:

"Наш досвід показує, що засереження України часто ігнорували, і згодом ми були праві".

Кадрові рішення Трампа

Як повідомляв УНІАН, Обраний президент США Дональд Трамп обрав республіканця Майка Волца радником з національної безпеки.

Стосовно України Волц переглянув свої погляди після вторгнення Росії у 2022 році: він закликав надавати Києву більше зброї. Проте нещодавно він зазначив, що варто переоцінити цілі США в Україні.

Згодом стало відомо, що Дональд Трамп планує висунути сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря. Війна в Україні стане важливим напрямком у порядку денному Рубіо. Він нещодавно заявив, що Україна повинна шукати дипломатичне врегулювання з Росією, а не зосереджуватися на поверненні всіх територій. Також Рубіо був одним із 15 республіканців, які проголосували проти пакета військової допомоги Україні на 95 мільярдів доларів.

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