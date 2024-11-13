Він вважає, що новому американському лідеру треба вдатися до переконливих погроз.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп має бути жорсткішим за Джозефа Байдена, якщо хоче досягти угоди щодо припинення війни в Україні.

Таку думку висловив колумніст газети The Washington Post, історик та зовнішньополітичний аналітик Макс Бут. Він процитував уривок з книги Трампа "Мистецтво укладати угоди", в якій йдеться про необхідність домовлятися з позиції сили. На думку американського президента, найбільшою силою є важелі впливу.

За словами Бута, в цій ситуації проблемою є саме те, що Вашингтон має багато важелів впливу на Київ, але не на Москву. Наприклад, припинення військової допомоги може залишити Україну у важкому становищі, змусивши шукати миру майже на будь-яких умовах.

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Він вважає, що найкращим рішенням Трампа буде попередити Путіна, що Штати збільшать поставки зброї українській армії, а також знімуть обмеження на дальнобійні удари по території Росії, якщо він не зупинить війну:

"Трамп може спробувати досягти угоди, будучи жорсткішим за Байдена, який розлютив українців, обмеживши використання військової техніки, наданої США".

На думку історика, Путін схилятиметься до припинення просування на фронті, якщо вважатиме, що Трамп посилить допомогу України. Однак переконання в тому, що Трамп відмовиться від неї, лише заохотить його.

Наступною проблемою є дотримання мирної угоди, оскільки Росія вже порушувала свої зобов'язання. Через це така домовленість вимагатиме присутності західних військ на лініях припинення вогню, а також гарантій безпеки для України.

"Чи піде Трамп коли-небудь на таке рішення? Це, безумовно, суперечить його ізоляціоністським інстинктам, але, як він писав: "Я також захищаю себе, будучи гнучким. Я ніколи не прив'язуюся до однієї угоди або одного підходу", - нагадує Бут.

Історик не схильний вірити в те, що новий президент змінить свій курс в питанні підтримки України. Водночас він вважає, що це в інтересах Трампа, "якщо він не хоче виглядати невдахою-торговцем":

"Трамп має усвідомити, що якщо Україна програє війну і втратить незалежність під час його перебування на посаді, це стане плямою на його президентстві - так само, як невдалий вивід військ з Афганістану став плямою на президентстві Байдена, від якої популярність Байдена так і не відновилася. З іншого боку, якщо Трамп завершить війну в Україні на умовах, з якими українці зможуть жити, він зможе похвалитися тим, що досягнув того, чого не зміг Байден".

План Трампа щодо України

Нагадаємо, американський політик запевняв виборців, що здатний закінчити війну в Україні за 24 години та вивести Америку з цього конфлікту. Він називав президента Володимира Зеленського "найвеличнішим торговцем в історії", а також повідомляв, що має гарні стосунки з Путіним.

Після перемоги він мав телефонну розмову з українським президентом. Деталі цього дзвінка не розголошували, однак західні ЗМІ повідомили, що він не відмовлявся від подальшої підтримки країни.

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