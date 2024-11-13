У минулому Хегсет критикував союзників по НАТО за їхню слабкість.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що визначився з новим міністром оборони. На цю кандидатуру він висунув 44-річного Піта Хегсета, який є ведучим Fox News, пише Reuters.

"Для мене велика честь оголосити, що я номінував на посаду міністра оборони в моєму кабінеті Піта Хегсета... Піт жорсткий, розумний і істинно вірить в "Америку перш за все". З Пітом біля керма вороги Америки попереджені - наші військові знову стануть великими, і Америка ніколи не відступить", - заявив Трамп.

Піт Гегсет - які його погляди

Піт Хегсет раніше служив в Іраку та Афганістані, закінчив Гарвард і Прінстон.

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У минулому він критикував союзників по НАТО за їхню слабкість і говорив, що Китай перебуває на межі домінування над своїми сусідами.

"Застарілі, такі, що поступаються за озброєнням, зазнали вторгнення і безсилі. Чому Америка, європейський "екстрений номер" протягом минулого століття, повинна слухати самовдоволені й безсилі країни, які просять нас дотримуватися застарілих і односторонніх оборонних угод, яким вони більше не відповідають?", - заявляв він у своїй книзі.

Він підкреслював, що країни НАТО не хочуть "розщедрюватися на власну оборону" і просто волають до Америки про допомогу.

У в одному зі своїх виступів Гегсет сказав, що вторгнення Росії в Україну 2022 року, мабуть, було "війною Путіна за принципом "віддай мені моє лайно".

"Якщо Україна зможе захистити себе... чудово, але я не хочу, щоб американське втручання глибоко проникло в Європу і змусило (Путіна) відчути, що він опинився на межі", - сказав Гегсет.

Раніше Трамп обрав новим секретарем Міністерства внутрішньої безпеки губернатора Південної Дакоти Крісті Ноем, яка раніше назвала військову допомогу Сполучених Штатів Україні дорогою стратегічною помилкою, яка підштовхує Росію до союзу з Китаєм.

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