Експерт розповів, що Путін може багато вимагати на переговорах, що не сподобається Трампу.

Хоч Дональд Трамп, який переміг на виборах у США-2024, і пообіцяв закінчити війну Росії проти України, його "угода" з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і зовсім може не означати закінчення бойових дій, вважає науковий співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Фредрік Весслау. Він зазначає, що "угода без участі України та Європи може мало що означати".

"Путін використовує бажання Трампа укласти угоду, щоб домогтися поступок від Сполучених Штатів [Америки], розколоти Захід і підірвати підтримку України з боку Заходу. Так Росії буде легше підпорядкувати собі Україну і взяти її під політичний контроль, переозброїтися і відновитися за рахунок сили української економіки і населення, а також підготуватися до наступного нападу на європейську країну", - пише він у матеріалі для Foreign Policy.

Весслау додав, що суть угоди між Трампом і Путіним може включати відмову США від підтримки членства України в НАТО, зобов'язання дотримуватися нейтралітету України, визнання тимчасово окупованих територій російськими, а також припинення санкцій та обмеження (або припинення) військової та іншої допомоги Україні.

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В обмін на це Росія могла б узяти на себе зобов'язання припинити вогонь, зокрема, атаки ракетами і БПЛА на Україну, йдеться в матеріалі. Проте, експерт підкреслює, що лідер Кремля і зовсім може не погодитися на таку угоду, оскільки окупаційні війська поступово просуваються на Донбасі.

"Але Росія може погодитися з тактичних міркувань, щоб закріпити свої територіальні завоювання, а також переозброїти і відновити свої сили, щоб через кілька років знову напасти на Україну", - підкреслює Весслау. Хоча, за його ж словами, Росія вже зараз переозброюється, адже витрати на оборону 2025 року становитимуть 32% державного бюджету. Але санкції можуть спричинити фінансові труднощі в РФ, що ймовірно може стати ще однією причиною, яка змусить окупантів піти на переговори. До того ж Весслау зазначає, що Росія вважає "Мінські угоди" помилкою, оскільки це дало Україні час на модернізацію збройних сил. Тому Путін може не ризикнути з повторенням подібного сценарію.

При цьому в матеріалі йдеться про те, що Путін може висунути позамежні вимоги на переговорах, через що лідерам США і РФ і зовсім не вдасться домовитися. Згода на всі вимоги Росії може виставити Трампа слабким в очах усього світу.

Крім того, навіть якщо Вашингтон відмовиться від підтримки майбутнього членства України в НАТО і натомість підтримає нейтралітет, Україна і Європа не обов'язково приймуть це рішення, пояснює експерт. Офіційна зміна політики "відкритих дверей" НАТО, відповідно до якої жодній країні не може бути відмовлено в членстві, потребуватиме консенсусу серед членів Північноатлантичного альянсу.

Інші новини про Трампа і війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп планує призначити на посаду спеціального представника з питань України 80-річного Кіта Келлога, який пропонує "заморозити" лінію фронту і примусити РФ і Україну до переговорів. Однак якщо в Москві відмовляться від цього - то це призведе до збільшення підтримки США для України.

Крім того, Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський не підпише угоду, в якій буде зазначено збереження Росією Донбасу і Криму, а також відмову України від членства в НАТО.

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