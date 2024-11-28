Новообраний президент США розглядає низку варіантів, щоб посадити за стіл переговорів і Росію, і Україну.

Радник новообраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц останніми днями зважував кілька пропозицій щодо припинення війни Росії проти України. В тому числі це були пропозиції від генерала Кіта Келлога – автора "мирного плану", якого Трамп оголосив своїм кандидатом на посаду спеціального представника щодо України.

Про це пише CNN із посиланням на два джерела, знайомих із цим питанням. Співрозмовники кажуть, що хоча ще триває робота над конкретними деталями стратегії, чиновники адміністрації Трампа, ймовірно, "наполягатимуть на припиненні вогню на ранньому етапі, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори".

Очікується, що представники адміністрації новообраного президента США також наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину "тягаря витрат" на підтримку України.

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"Ми повинні довести це до відповідального кінця. Ми повинні відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не реагувати на неї", – заявив Майк Волц в нещодавньому інтерв'ю телеканалу Fox.

Зазначається, що варіанти щодо припинення війни, які розглядає Волц, включають пропозицію Кіта Келлога, яка передбачає, що продовження американської військової допомоги Україні буде залежати від участі Києва в мирних переговорах з Росією і "офіційної політики США, спрямованої на припинення вогню і врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів". Водночас прагнення України вступити до НАТО, відповідно до цього плану, буде "відкладено" на тривалий період, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Ще одна ідея, яка зараз обговорюється, полягає в тому, що РФ збереже контроль над окупованою територією України, натомість Україна отримає членство в НАТО. При цьому в орбіті Трампа, схоже, не так багато прихильників запрошення України до Альянсу найближчим часом.

Втім, співрозмовники CNN наголошують, що ще "занадто рано" говорити про те, якою буде стратегія команди Трампа щодо завершення війни в Україні. Сам республіканець постійно змінює свою позицію і тактику меседжів, особливо в тому, що стосується зовнішньої політики. Тож процес планування щодо питання України, швидше за все, "буде нестабільним", зазначило одне з джерел.

"Союзники Трампа, призначені на керівні посади в сфері національної безпеки, вже публічно дали зрозуміти, що новообраний президент розглядає низку варіантів, щоб посадити за стіл переговорів і Росію, і Україну, в тому числі й такі, що суперечать його раніше висловленим поглядам на конфлікт", – акцентують журналісти.

Зокрема, Себастьян Горка, якого Трамп обрав одним з головних заступників Волца, нещодавно назвав російського диктатора Володимира Путіна "головорізом". Він додав, що нова адміністрація може збільшити військову допомогу Україні, щоб домогтися швидкого припинення війни.

"Я дам одну підказку, про яку згадав президент: він скаже цьому вбивці, колишньому полковнику КДБ, головорізу, який керує Російською Федерацією: "Ви будете вести переговори зараз, або допомога, яку ми надали Україні до цього часу, буде виглядати як горішки". Ось так він змусить цих панів домовитися, щоб зупинити кровопролиття", – сказав Горка.

Завершення війни в Україні: інші заяви

Офіцер ВПС США підполковник Джахара "Френкі" Матісек вважає, що сценарій, за якого війна в Україні завершиться створенням демілітаризованої зони, є реальним. За його словами, що це буде схоже на поділ Кореї на дві окремі країни в 1940-х роках.

Крім того, Матісек вважає, що війна в Україні може тривати ще протягом трьох років. При цьому, на його думку, Росія не застосує ядерну зброю найближчим часом.

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