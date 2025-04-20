Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка стане "більшою та релігійнішою", ніж будь-коли. Таку заяву американський лідер зробив у своїй соцмережі Truth Social.
"Разом ми зробимо Америку більшою, кращою, сильнішою, багатшою, здоровішою і релігійнішою, ніж будь-коли раніше!", - написав Трамп.
Також він привітав американців із Великоднем. Проте це привітання не обійшлося без звинувачень з боку Трампа.
"Щасливого Великодня всім, включно з радикальними лівими сновидами, які так завзято б'ються і будують плани, щоб повернути в нашу країну вбивць, наркобаронів, небезпечних ув'язнених, психічно ненормальних... З Великоднем також слабких і неефективних суддів і співробітників правоохоронних органів, які дозволяють цьому зловісному нападу на нашу країну продовжуватися, нападу настільки жорстокому, що він ніколи не буде забутий!", - заявив президент США.
Крім того, Трамп не забув згадати у своєму "привітанні" й експрезидента США Джо Байдена. Він укотре звинуватив свого попередника в некомпетентності.
"Сонний Джо Байден цілеспрямовано дозволив мільйонам злочинців в'їхати в нашу країну, абсолютно без перевірки і контролю, завдяки політиці відкритих кордонів, яка увійде в історію як найжахливіший акт, коли-небудь скоєний проти Америки. Він був, безумовно, нашим найжахливішим і найбільш некомпетентним президентом, людиною, яка абсолютно не розуміла, що вона робить", - додав Трамп.
Дональд Трамп - інші новини
Раніше агентство Associated Press проаналізувало, як змінювалися заяви президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Зазначається, що американський лідер давно відмовився від своїх планів щодо завершення війни в Україні за 24 години.
Крім того, тисячі американців вийшли на протести, виступаючи проти політики Трампа щодо мігрантів, цивільних свобод, скорочення робочих місць і низки інших питань. Багато демонстрантів лаяли адміністрацію за те, що вона не повернула до США Кілмара Армандо Абрего Гарсію, жителя Меріленда, якого, на думку судів, було несправедливо депортовано до Сальвадору.