За його словами, США ризикують стати "стороннім спостерігачем" або навіть "прихильником Росії", якщо Трамп відмовиться від мирного процесу.

Заяви президента США Дональда Трампа про готовність відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України свідчать про те, що його план близький до повного провалу. Про це заявив колишній міністр оборони Великобританії Бен Воллес, пише The Times.

При цьому, на його думку, Трамп, усвідомлюючи можливість невдачі, хоче змістити фокус уваги на Китай.

"Я думаю, що він [Трамп] готовий відмовитися, тому що насправді він не дуже хороший в укладенні угод, і я думаю, що він захоче змістити акцент з того, що він обіцяв закінчити це за 24 години... Наразі здається, що він зазнає разючого фіаско. Я думаю, він захоче змінити тему і зосередитися на Китаї", - зазначив екс-міністр оборони Британії.

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Воллес також наголосив, що Трамп має запропонувати щось Україні, щоб спонукати її піти на компроміс із Росією. Якщо він дійсно хоче розв'язати цю проблему, то США мають бути готові взяти на себе роль лідера. В іншому разі вони "просто перетворяться на стороннього спостерігача... якого багато хто в Європі починає вважати прихильником Росії", зазначив він.

На його думку, щойно Дональд Трамп увійшов до Білого дому, він "фактично дав Росії надію... що вони зможуть перемогти або отримати все, що хочуть".

Водночас Воллес вважає, що Європа може надати Україні необхідну підтримку, якщо Трамп відсторониться, хоч це і буде складно.

"Ми є великим економічним блоком, одними з найбагатших країн на Землі. Якщо Європа хоче щось зробити і вирішити цю проблему, вона може зробити крок уперед", - зазначив він.

США і війна в Україні

Раніше Трамп допустив вихід своєї країни з переговорів про мир в Україні. Він припустив, що може просто самоусунутися з переговорного процесу і кинути все напризволяще, якщо завдання здасться йому занадто важким.

Держсекретар США Марко Рубіо вже прямо заявив, що США витратили занадто багато зусиль на допомогу Україні і можуть просто переключитися на інші питання. За його словами, США визнають переговори про припинення вогню в Україні нежиттєздатними, якщо протягом кількох днів не вдасться домогтися успіху.

Водночас The New York Post писав, що рішення про повне припинення вогню можуть ухвалити наступного тижня. Зокрема джерела видання повідомили, що Київ "на 90%" згоден із мирною програмою президента Трампа, тож тепер питання в тому, чи погодиться на цей план Росія.

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