Президент США за рік кардинально змінив свою риторику щодо війни в Україні.

Під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе завершити війну між Росією та Україною "за 24 години" після вступу на посаду. Відтоді як він знову став президентом США, його тон змінився.

Видання Associated Press простежило, як змінювалися заяви Трампа щодо війни в Україні.

Дуже легкі переговори

Березень 2023 року: "Дуже легкі переговори, які мають відбутися. Але я не хочу говорити вам, що це таке, тому що тоді я не зможу використати ці переговори; вони не спрацюють", - сказав Трамп ведучому каналу Fox News Шону Хенніті.

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Тоді він стверджував, що міг би "завершити" війну "за 24 години", якби повернувся в Білий дім.

Травень 2023 року: "Вони вмирають, росіяни й українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати. І я зроблю це - я зроблю це за 24 години", - сказав Трамп під час виступу на телеканалі CNN.

Серпень 2024 року: "Ще до того, як я займу Овальний кабінет, незабаром після того, як я займу президентське крісло, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною", - заявив Трамп на конференції Нацгвардії. "Я залагоджу її дуже швидко. Я не хочу, щоб ви, хлопці, їхали туди. Я не хочу, щоб ви туди їхали".

Після перемоги Трампа в листопаді

16 грудня 2024 року: "Я спробую", - сказав Трамп під час пресконференції у своєму клубі Mar-a-Lago, коли його запитали, чи вважає він, що ще може домовитися з Путіним і Зеленським про припинення війни.

8 січня 2025 року: В інтерв'ю каналу Fox News нинішній спецпосланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келлогг запропонував встановити 100-денний термін для закінчення війни. 18 квітня було 100 днів з моменту цього інтерв'ю. 100-й день президентства Трампа настане 30 квітня.

Трамп стає президентом і починає переговори

31 січня: Трамп каже, що його нова адміністрація вже провела "дуже серйозні" переговори з Росією, і стверджує, що незабаром вони з Путіним можуть зробити "значні" дії для припинення війни.

"Ми будемо говорити і, я думаю, можливо, зробимо щось значне", - сказав Трамп в Овальному кабінеті. "Ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна не почалася б, якби я був президентом".

12 лютого: Трамп і Путін розмовляють понад годину, після чого президент США спілкується із Зеленським. Після бесіди він каже: "Я думаю, ми на шляху до миру".

19 лютого: Трамп пише в Truth Social, що Зеленський виступає в ролі "диктатора без виборів". Він додав, що "ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, що, за загальним визнанням, може зробити тільки Трамп і адміністрація Трампа".

28 лютого: Трамп і Зеленський проводять скандальну зустріч в Овальному кабінеті. Президент США лає Зеленського за "нешанобливе ставлення", а потім різко скасовує підписання угоди щодо корисних копалин, яка нібито наблизила б Україну до припинення війни.

Обіцянка Трампа завершити війну в Україні за 24 години - "сарказм"

14 березня: Трамп стверджує, що він "був трохи саркастичний", коли заявляв, що завершить війну між Росією та Україною протягом 24 годин.

"Ну, я був трохи саркастичний, коли говорив це", - каже Трамп у ролику, випущеному з інтерв'ю для телепрограми. "Насправді я мав на увазі, що хотів би залагодити це питання, і, думаю, мені це вдасться".

14 квітня: Трамп каже, що винні "всі": Зеленський, Путін і Байден.

"Це війна, яку не можна було починати, і Байден міг би її зупинити, і Зеленський міг би її зупинити, і Путін не повинен був її починати", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Заяви США про вихід із мирного процесу щодо України

Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп припинить спроби організувати мирну угоду між Росією та Україною, якщо незабаром не побачить явних ознак того, що вона досяжна.

Сам Трамп пізніше сказав, що Вашингтон може припинити участь у мирних переговорах щодо України, якщо одна зі сторін перешкоджатиме досягненню домовленостей.

Пізніше Рубіо в розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підтвердив, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру в Україні, США відійдуть від своїх посередницьких зусиль зі встановлення миру.

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