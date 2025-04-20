Американці незадоволені політикою нового президента США.

Тисячі американців вийшли на протести 19 квітня. Вони виступили проти політики президента США Дональда Трампа щодо мігрантів, громадянських свобод, скорочення робочих місць і низки інших питань.

Видання The New York Times пише, що за словами одного з організаторів, на суботу запланували понад 700 заходів від Джексонвілля (штат Флорида) до Лос-Анджелеса, а в Нью-Йорку учасники маршу в Мідтауні Мангеттена заповнили 15 кварталів Медісон-авеню.

Учасники виступали проти президента, який, за їхніми словами, зневажає громадянські свободи і верховенство закону, а також надмірно старанно займається питаннями імміграції, скороченням федеральних робочих місць, економікою та іншими галузями. Перед Білим домом протестувальники неодноразово вигукували: "Ганьба!"

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Багато демонстрантів лаяли адміністрацію за те, що вона не повернула в США Кілмара Армандо Абрего Гарсію, жителя Меріленда, якого, на думку судів, несправедливо депортували до Сальвадору. Представники Трампа стверджують, що Гарсія був членом сальвадорської банди MS-13, але він заперечує це твердження.

Аарон Бурк, який був присутній на мітингу у Вашингтоні, сказав, що його непокоїть, що адміністрація не зупиниться на депортації нелегальних іммігрантів без дотримання процесуальних норм і буде саджати до в'язниці та депортувати громадян США. За словами учасника акції, його дочка - трансгендер, і що його найбільше турбує дегуманізація меншин.

Сотні людей вийшли на вулиці Джексонвілля, щоб висловити протест через низку причин, включно з нападками президента на спільноту L.B.G.T.Q. і бажанням уряду змінити Закон про види, що перебувають під загрозою зникнення.

У Цинциннаті тисячі людей пройшли мирним маршем центром міста. Мер міста Афтаб Пуреваль засудив адміністрацію Трампа за скорочення федеральних працівників, введення мит і неправильне управління економікою, заявивши, що все, чого потребують робочі сім'ї, стане дорожчим.

Свято в Конкорді, штат Массачусетс, присвячене 250-річчю початку Американської революції, не було частиною протестів, але деякі люди скористалися нагодою, щоб провести паралелі між тим часом і сьогоденням. 65-річний Конан Волтер стояв із великим плакатом зі словами "Зупиніть фашизм зараз".

Американці незадоволені Трампом

Результати соцопитувань свідчать про поступове розчарування та відверте невдоволення американців першими місяцями Дональда Трампа на посаді президента. Зокрема людей обурює, що Трамп перед виборами обіцяв зниження цін, а натомість розв'язав торговельні війни з усім світом, спровокувавши зростання цін.

5 квітня у США почалися масштабні вуличні протести проти політики Трампа та його адміністрації. Антиурядові заходи відбулися у Вашингтоні, аналогічні акції заплановано в ще 1200 містах у всіх 50 штатах, а також у Канаді та Мексиці.

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