Особи в розвідувальних колах заявляють про побоювання, у зв'язку з призначенням Тулсі Габбард.

Вибір обраним президентом Дональдом Трампом Тулсі Габбард на посаду глави американської розвідки викликав шок у правлячих колах національної безпеки. Посилюються побоювання, що розвідувальне співтовариство ставатиме дедалі більш політизованим.

Висунення Трампом кандидатури Габбард, яка не має глибокого досвіду роботи в розвідці і вважається "м'якою" щодо Росії та Сирії - це одне з кількох призначень високого рівня, які свідчать про те, що під час формування своєї команди на другий термін Трамп віддає перевагу особистій відданості перед компетентністю, пише Reuters.

Одним із головних ризиків називають те, що провідні радники можуть дати майбутньому президенту спотворене уявлення про глобальні загрози, засноване на тому, що, на їхню думку, йому сподобається. Крім того, існує ризик того, що союзники не захочуть ділитися життєво важливою інформацією.

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Одне із західних джерел у сфері безпеки повідомило виданню, що після вступу Трампа на посаду може відбутися "сповільнення" обміну розвідданими, що потенційно може вплинути на розвідувальний альянс (США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія). Союзники США стурбовані тим, що всі призначення Трампа йдуть "у неправильному напрямку".

Особливо звертають увагу на погляди Габбард, які вважаються такими, що "співчувають" Росії в її війні проти України.

"Цієї війни і страждань можна було б легко уникнути, якби адміністрація Байдена/НАТО просто визнала законні побоювання Росії щодо безпеки у зв'язку зі вступом України до НАТО", - заявляла вона на початку повномасштабної війни.

Вона також виступала проти військового втручання США в громадянську війну в Сирії за часів колишнього президента Барака Обами і зустрічалася 2017 року з президентом Сирії Башаром Асадом, з яким Вашингтон розірвав усі дипломатичні відносини 2012 року.

Інші новини про призначення Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп визначився з кандидатами на посади держсекретаря, директора Нацрозвідки і генпрокурора.

Крім того, кого Трамп призначить у Білий дім.

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